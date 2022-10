Dictan prisión a un cuarto sospechoso del asalto a la distribuidora Junior's

Durante la mañana de este jueves se desarrolló en forma semipresencial la audiencia de control judicial y apertura de investigación para Gabriel Leuful y Daniel Llancamil, dos nuevos imputados en la causa por el millonario asalto cometido el 19 de septiembre en la distribuidora de carnes Junior’s de Comodoro Rivadavia. La causa tiene como sospechosos a un grupo de individuos oriundos de Trelew.

Los representantes de fiscalía solicitaron que se declarara legal la detención de Leuful, en tanto que Llancamil compareció en libertad. Se relató el casoinvestigado, el robo doblemente agravado a la distribuidora Junior’s. Seguidamente la defensora de Leuful solicitó la recusación del juez, ya que entendió que en los fundamentos de la orden de allanamiento y detención ya había adelantado opinión sobe la medida de coerción.

La audiencia de control fue presidida por Ariel Tedesco, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general (subrogante), y Florencia Do Carmo, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Leuful y Llancamil fue ejercida por Gladys Olavarría y Danilo Sepúlveda, abogados particulares de los mismos.

Luego del planteo de recusación intervinieron dos jueces distintos, Martín Cosmaro y Laura Martini. Allí la defensora volvió a plantear el temor de parcialidad ya que a su entender el juez ya tomó parte o posición respecto de la medida de prisión.

El fiscal solicitó que se rechazara el planteo de la defensa ya que el Código Procesal obliga al juez a que se deben verificar los fundamentos de la prisión preventiva en los pedidos de detención.

Finalmente, los jueces del incidente de recusación, Cosmaro y Martini, entendieron que no hay circunstancia que amerite el apartamiento del magistrado, no consideraron que haya adelantado opinión, por lo cual no hicieron lugar al planteo de recusación de la defensora.

Continuando con la audiencia la defensora no objetó el relato del hecho, pero sí la calificación jurídica. Seguidamente el tribunal resolvió declarar reunidos los requisitos para la apertura de la investigación, dando por informados del delito que se investiga en su contra a Leuful y Llancamil, y por asegurada su defensa técnica.

Luego los representantes de fiscalía requirieron la prisión preventiva de Leuful por un mes sobre la base de los elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del delito investigado, y de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Los acusadores públicos plantearon peligro de fuga por las características graves del hecho investigado y la pena en espera, con una calificación que tiene un mínimo de 5 años de prisión, en caso de recaer condena. Y argumentaron peligro de entorpecimiento ya que el imputado intentó ocultar evidencia con un boleto de compra-venta de automotor.

Por el otro coimputado no solicitaron medidas.

La defensora en contraposición se opuso a la medida de prisión solicitada, ya que ningún testigo señala que su cliente es el autor del delito que se le imputa. Solició así su libertad y subsidiariamente su libertad con presentaciones periódicas, y como segunda alternativa su arresto domiciliario.

Finalmente, el tribunal resolvió que existen elementos vehemente, haciendo lugar a la solicitud de la medida de prisión realizada por los representantes de fiscalía. Dictó la prisión preventiva de Leuful, hasta el 30 de octubre, fecha en que vencen las preventivas de los restantes imputados: Alí González y Mauro Cornejo mientras que Cristian Almendra se encuentra en arresto domiciliario por igual término.

El delito investigado fue perpetrado el 19 de septiembre de 2022, alrededor de las 5.50. De acuerdo con el relato de la fiscalía, cinco personas se hicieron presentes en la distribuidora de carnes Junior´s de la avenida Chile, en tres automóviles que habían sido sustraídos en Trelew.

Al arribar dos empleados al local, los asaltantes descendieron de los automóviles, tocaron timbre e intimidaron con un arma blanca y otra de fuego a ambos empleados y los redujeron. Seguidamente se dirigieron a la caja registradora y la caja fuerte y se apoderaron de una importante suma de dinero y valores.