Diputada patagónica con una causa por tenencia de cocaína en EE.UU.

El miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación se vivió un capítulo más de las controversias entre el diputado y ex intendente de Roca, Martín Soria (Unión por la Patria), y Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza (LLA). Con pruebas en mano y retomando la acalorada discusión del pasado 12 de febrero, el diputado roquense mencionó la causa contra Villaverde en el estado de Florida, Estados Unidos, por tenencia de cocaína.

En la sesión de hace un mes, Villaverde se refirió "al clan Soria" y acusó a la intendenta María Emilia Soria por sus dichos sobre las obras de la Ruta 22, conversación que retomó este miércoles al hacer uso de la palabra, antes que el exministro de Justicia de la Nación.

Soria, papel en mano, dijo: "Yo lamento que algunos diputados no sepan ni lo que es un Concejo Deliberante y crean que esto es un Concejo, para traer cuestiones verdaderamente ridículas, ¿no? Lamento que la diputada preopinante que habló de mi familia, refiriéndose a un "clan" y "lamento" que la parlamentaria no sea asesorada por sus pares. Fue entonces que arremetió: "Muchos periodistas argentinos me preguntaban por qué hablé de narcotráfico en la última sesión, cuando también le respondí a la diputada de mi provincia".

Para ese momento de la sesión algunos libertarios comenzaron a dejar el recinto, y Soria le habló al presidente de la Cámara, Martín Menem, explicando que le mostraría una resolución de Estados Unidos, del estado de Florida.

Comenzó leyendo Soria en el recinto de sesiones: "tráfico de cocaína, de 400 a 150 kilogramos". En medio de una sala donde los murmullos eran cada vez más fuertes, Soria siguió leyendo la documentación que refería: "perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde" con fecha del año 2002, con identificación del caso "58-58- 2002-CF, categoría delito penal, julio de 2002, código de infracción, departamento de aplicación de la ley OA" y la descripción del delito era "tráfico de cocaína".

"Yo, la verdad, lamento tener que mostrar estas cosas de un miembro de esta Cámara o de una diputada, pero como me ataca personalmente cada vez que puede, yo no sé qué problema tiene. Pero también dije que esta diputada tiene problemas con la justicia actualmente, no solamente con el narcotráfico", agregó Soria. En ese momento el roquense ironizó "¡qué pena que se fueron los compañeros!" en relación a los libertarios.

El ex intendente detalló entonces otras causas que estarían en trámite en la justicia rionegrina, que involucrarían a la libertaria: "Avanza causa contra la liberal Villaverde por estafas", leyó Soria y citó al diario que publicó la noticia sobre el expediente en trámite, mencionando además las denuncias por venta de terrenos en Las Grutas (Río Negro). También refirió una causa del año 2017, tramitada por un juzgado Federal que ordenó un allanamiento por lavado de dinero.

"Esto es lo que pasa con la diputada que se ve que tiene un problema personal", finalizó Soria.