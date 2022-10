Diputados del PJ frenaron endeudamiento de $6000 millones

Sesionó la Legislatura de Chubut y aprobó la ampliación presupuestaria por 44 mil millones de pesos, pero a la hora de tratar un pedido de endeudamiento solicitado por el ministro de Economía, Oscar Antonena, desde el bloque justicialista, Belén Baskovc (foto) cargó con dureza debido a la falta de precisiones sobre el destino concreto de los fondos.

Es por ello que tras los cuestionamientos del PJ el proyecto para tomar deuda por 6 mil millones de pesos, volvió a comisión. Lo terminó solicitando el presidente de Chubut al Frente, Juan Pais, a raíz de las pocas precisiones que dio sobre el tema el ministro de Economía.

"¿Por qué la provincia se tiene que endeudar en 6 mil millones de pesos?", arremetió la legisladora que alertó que "no tuvimos respuestas del destino. No sabemos cuál es el destino y lo va a pagar el próximo gobernador". Baskovc concluyó que "están improvisando con los recursos del Estado".

Por su parte, el legislador Pais argumentó que "puedo comprender que no se sienta satisfecha por cuanto no tiene cuestiones específicas. Creo que es la herramienta que nos ha tocado, no la que nos merecemos como chubutenses. Estoy convencido de que el Gobierno nacional va a reconsiderar esta cuestión y va a asistir a Chubut con Aportes del Tesoro Nacional por lo que Chubut aporta y merece en cuanto a lo que aporta".

Según Pais, "no le tendríamos que pedir nada a Nación si respetaran el valor de los recursos que explotamos en nuestra tierra". Y solicitó que el proyecto de endeudamiento sea remitido nuevamente a la comisión y que el ministro responda a cada pregunta de la diputada justicialista.

A los cuestionamientos a la iniciativa se sumaron Tatiana Goic y Andrea Aguilera, ambas reclamando sobre la administración y la continuidad de los reclamos por infraestructura, clases y la falta de un plan provincial.