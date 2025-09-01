Docentes bloquean el Consejo de Educación

El conflicto docente en Santa Cruz escaló a una etapa sumamente crítica y ya se habla de que corre riesgo el ciclo lectivo 2025.

Este lunes la ADOSAC, el principal gremio de los educadores inició otro paro provincial de 48 horas ante la negativa del gobierno de realizar una nueva convocatoria a mesa de paritarias y además ya está aplicando descuentos de sueldos a quienes se plegaron a los paros del mes de agosto.

La reacción del gremio no se hizo esperar y decenas de manifestantes están bloqueando desde hora temprana de este lunes, el edificio del Consejo de Educación en Río Gallegos, en sus accesos por la calle Magallanes y la avenida Presidente Kirchner.

"No vamos a aceptar que se castigue a quienes luchan por sus derechos", señalaron referentes sindicales al justificar la nueva medida de fuerza que impide el ingreso de funcionarios y empleados de ese organismo.

Asimismo, en un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización gremial expresó que “el gobierno sigue echando leña al fuego a un conflicto que podría evitarse si convoca a paritaria y decidir no aplicar descuentos sobre salarios que ni siquiera cubren la canasta alimentaria básica”.