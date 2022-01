Docentes esperan respuestas a 21 pedidos del sistema

En el mediodía de este sábado, en la delegación de Comodoro Rivadavia de la Secretaría de Trabajo, se desarrollará una nueva reunión entre los gremios docentes y el Gobierno provincial con el fin de evaluar una recomposición salarial, obras edilicias y protocolos sanitarios, entre otras problemáticas.

La Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Unión Docentes de Argentina (UDA), Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SiTraEd) fueron los gremios convocados por las autoridades provinciales.

En diálogo con El Patagónico Daniel Murphy, secretario general de ATECh, destacó que la reunión es una paritaria y que el Gobierno tiene responsabilidad de dar respuestas a los 21 puntos que presentaron el 14 de diciembre pasado, entre los cuales “se destaca el tema salarial ya que el tema de infraestructura lo iremos evaluando a medida que los equipos directivos se reintegren a los edificios escolares y podamos relevar el grado de avance que se comprometieron a realizar. Queremos ver los avances”, subrayó.

“Lo único que tiene que pasar mañana es que nos den una respuesta favorable y no queda otra posibilidad respecto al adelantamiento del 20% que se impuso por decreto el año pasado. El Gobierno ha reconocido que no lo paga con el sueldo de enero por cuestiones técnicas. Es decir, no decidieron hacerlo antes y les resulta imposible hacerlo con el sueldo de enero. Los fondos los tienen y es una obligación del gobierno recomponer salarios frente a una inflación”, señaló Murphy.

LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO

En este sentido, el dirigente gremial sostuvo que el nivel de inflación, en los dos últimos años, superó el 80% y los docentes solo recibieron el 10%. “La pérdida del poder adquisitivo es atroz, muy grande, y este aumento de emergencia es para empezar a revertir esa pérdida y encarar lo que será la discusión paritaria 2022, que es imprescindible. Es imposible considerar que este 20% satisfaga las más mínimas necesidades; es empezar a revertir el congelamiento salarial que tuvieron los docentes”, consideró.

Murphy aseveró que hasta el momento se han desarrollado dos reuniones, pero “con eso no se resuelven los problemas”. Además, subrayó que el Gobierno no pudo hacer otra cosa que tomar nota del resultado electoral donde salió cuarto.

“Es una situación que ningún Gobierno puede dejar pasar. Todo el pueblo de Chubut ha manifestado su opinión sobre esta política. Si el Gobierno no toma nota, se va a estrellar contra la pared. No creo que sea su deseo y por lo tanto tiene que dar respuesta y nosotros queremos una respuesta concreta y no como maquillaje sino como respuestas a las necesidades del sistema educativo”, apuntó.

En este sentido, Murphy adelantó que pedirán informes escritos del avance y por las obras que están previstas para el inicio de clases. “Que se hagan responsables de poner por escrito y no de anunciar por los medios algo que no se corrobora con la realidad. Hace unos años implementaron un sistema que se denominaba ‘semáforo’ para graficar el estado de las escuelas. Ese informe deben tenerlo para que la comunidad tenga certezas sobre en qué condiciones están las escuelas”, afirmó.

Asimismo, el titular de ATECh adelantó que no todas las escuelas se hallan en condiciones de empezar el ciclo lectivo y puso como ejemplo los establecimientos de periodo especial de la zona noroeste.

“Lo que podemos decir es que las escuelas de período especial son 9 y hay al menos cinco que no pudieron empezar por cuestiones edilicias. Son mayoritariamente por obras de gas que están en curso. Dijeron que iban a estar todas las escuelas y no están. Algunas sí están en condiciones, como la escuela Aldea Atilio Viglione, donde hicieron el acto de comienzo de clases. Pero de la zona noroeste, la escuela N° 90 está en obra; en la N° 69 se está terminando la obra; en la N° 60 también se está terminado la obra y la N°716 de Senguer recién empieza el 31 de enero porque antes de eso no tenían resueltos algunos temas edilicios. Hay escuelas que no empezaron en el tiempo establecido y marca que lo que se dice de las obras de infraestructura no es lo que pasa en la realidad”, cuestionó.