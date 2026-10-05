Dos muertos y una mujer gravemente herida tras un choque frontal en la Ruta 3

El siniestro ocurrió este domingo por la noche, a unos 60 kilómetros de Garayalde, en el tramo que une Trelew con Comodoro Rivadavia. Podría haber sido por el estado de la ruta.

Un choque frontal entre un automóvil y un camión dejó dos personas fallecidas y una mujer gravemente herida este domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 3, a unos 60 kilómetros antes de llegar a Garayalde.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30, en un sector de la ruta que conecta Trelew con Comodoro Rivadavia. De acuerdo con las primeras informaciones, dos personas murieron como consecuencia del fuerte impacto, mientras que una mujer sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada para recibir atención médica.

Según los primeros testimonios de automovilistas que arribaron al lugar, la mujer habría quedado atrapada dentro del vehículo y debió ser asistida por los equipos de emergencia. Uno de los conductores que pasó por el sector dio aviso a Defensa Civil, Bomberos y Policía.

En las primeras horas trascendió que entre las víctimas podría encontrarse un hombre y su pequeño hijo, aunque hasta este lunes a la mañana no fueron difundidas oficialmente las identidades de las personas fallecidas.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal son materia de investigación. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las actuaciones correspondientes.

El siniestro volvió a poner bajo cuestionamiento las condiciones de transitabilidad de la Ruta Nacional 3. Uno de los automovilistas que intervino durante los primeros momentos compartió imágenes del sector y reclamó mejoras en la ruta: “Es imposible transitar por la Ruta 3, que alguien haga algo”, pidió en referencia a las autoridades nacionales.

Se aguarda información oficial que permita confirmar las identidades de las víctimas, precisar el estado de salud de la mujer herida y establecer cómo ocurrió el accidente.