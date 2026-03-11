Dos representantes del Golfo San Jorge participarán en la Absa Cape Epic 2026

El ciclista Martín Ninkovic, de Rada Tilly, y Roberto Aeschlimann, de Caleta Olivia, confirmaron su participación en la Absa Cape Epic 2026, una de las competencias por etapas de mountain bike más reconocidas y exigentes del circuito internacional.

La Cape Epic, que se realizará del 15 al 22 de marzo en Sudáfrica, reúne cada año a atletas de elite y amateurs de alto rendimiento de todo el mundo. Su recorrido supera los 690 kilómetros e incluye exigentes ascensos acumulados, lo que la posiciona como una de las pruebas más desafiantes del ciclismo global. El formato por parejas exige coordinación, resistencia y una preparación técnica y física de excelencia.

Ninkovic y Aeschlimann llevan adelante un plan de entrenamiento integral orientado a cumplir con las exigencias de la competencia, combinando sesiones de fondo, trabajos de fuerza, práctica técnica en senderos y participación en competencias regionales.

“Representar a nuestras ciudades en un evento de esta magnitud es un honor y un desafío que asumimos con responsabilidad. Nuestro objetivo es dejar en alto al Golfo San Jorge en una de las competencias más importantes del mundo”, indicaron los ciclistas.

La participación de la dupla en la Cape Epic 2026 constituye un motivo de orgullo para Rada Tilly, Caleta Olivia y toda la región, fortaleciendo la presencia del ciclismo patagónico en escenarios internacionales.