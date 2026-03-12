Primera y Liga Próximo arrancan el torneo Apertura

Este viernes habrá acción en los gimnasios de la Comisión de Actividades Infantiles, Cemento Comodoro y Náutico Rada Tilly.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet iniciará este viernes la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa en la Liga Próximo Masculino, y la fase regular en Primera división, en ambas ramas del torneo Apertura 2026.

En es contexto, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, se presentará Escuela Municipal Pueyrredón ante la CAI. Los árbitros serán José Bova, Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

En Náutico Rada Tilly, mientras tanto, el dueño de casa recibirá a Gimnasia y Esgrima, con arbitraje de Rodrigo Reyes, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

Mientras que en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Petroquímica se las verá con La Fede Deportiva. Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón serán árbitros del juego.

Cabe destacar que estos tres partidos darán comienzo a las 21:30 y corresponderán a la categoría Primera Masculino.

El sábado, mientras tanto, habrá partidos de la Liga Próximo (U21), mientras que el domingo, se jugarán encuentros de la Liga Próximo y también de Primera Femenino.

……………….

Programa

VIERNES 13

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI (*). Arbitros: José Bova, Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

SABADO 14

En Comisión de Actividades Infantiles

18:00 Liga Próximo Masculino: Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

18:00 Liga Próximo Masculino: Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

En el Socios Fundadores

21:30 Liga Próximo Masculino: Gimnasia “Blanco” vs Gimnasia “Verde”. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

DOMINGO 15

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

18:00 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Marcia Carrizo.

20:00 Liga Próximo Masculino: Gimnasia “Verde” vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Náutico Rada Tilly

18:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

20:30 Liga Próximo Masculino: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 Liga Próximo Masculino: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.