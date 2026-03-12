"Vanshi" Thomas brindará charlas de atletismo en clubes y escuelas de Chubut

La reconocida atleta chubutense llevará a cabo esta propuesta, a través de Chubut Deportes, con el fin de fomentar los valores del deporte y una vida sana.

Desde la subgerencia de Planeamiento Deportivo de Chubut Deportes, se formalizó la realización de un programa de charlas para fomentar en clubes y escuelas, la importancia que tiene del deporte en la vida cotidiana, a través de la disciplina del atletismo.

Las charlas serán llevadas adelante por la destacada atleta chubutense, Evangelina “Vanshi” Thomas, quien forma parte del staff del ente deportivo provincial.

En diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, Thomas destacó la importancia de esta realización, señalando que “es una propuesta centrada en el atletismo, una actividad que no solo representa una disciplina deportiva importante, sino que también una oportunidad para fomentar valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, la superación personal y la disciplina en la comunidad. Cualquier actividad deportiva tiene un gran impacto en el desarrollo intelectual y social de los jóvenes y niños, y el atletismo no es la excepción, además, es una actividad que fomenta la participación en la comunidad, y en consecuencia, contribuye al fortalecimiento de los lazos sociales”.

En ese sentido, “Vanshi” agregó que “se busca generar un mayor compromiso con el deporte y fortalecer aptitud física de los participantes”.

“SE ABORDARAN TEMAS FUNDAMENTALES”

Respecto al contenido que tendrán las charlas, indicó que “se abordaran temas fundamentales del atletismo, como las técnicas de carrera, la importancia del calentamiento y el enfriamiento, la alimentación adecuada para los deportistas, y la prevención de lesiones. Asimismo, se hablará sobre el papel que el deporte puede jugar en el desarrollo integral de los jóvenes y como éste puede fomentar valores como la solidaridad, el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo”.

Además, “se proporcionaran herramientas y consejos prácticos para que los participantes puedan aplicar a su entrenamiento y a su vida cotidiana, con el fin de alcanzar un mayor bienestar físico y emocional. En ese sentido, se hará hincapié en la importancia del esfuerzo y la perseverancia, y se brindaran estrategias para superar obstáculos y enfrentar desafíos”.

La deportista recalcó que en las charlas “se compartirán experiencias y anécdotas de atletas destacados, que servirán como ejemplo y motivación para los participantes. Se discutirán claves de su éxito, los obstáculos que enfrentaron en el camino y como lo superaron, las enseñanzas que extrajeron de su carrera deportiva”.

Posteriormente, explicó que “se hará una reflexión sobre lo aprendido y su aplicación en la vida cotidiana, con la intención de haberles brindado herramientas útiles para su desarrollo personal y deportivo”.

En el cierre, “Vanshi” consideró que “es una buena oportunidad para fortalecer el compromiso con el deporte y la vida sana. Estoy segura que podemos lograr grandes cosas y hacer diferencia en la vida de las personas”.

¿COMO ACCEDER A LAS CHARLAS?

Este ciclo de charlas dispuestas por Chubut Deportes, estarán destinadas a escuelas y clubes de toda la provincia que las requieran. Serán de modalidad presencial y totalmente gratuitas. Las instituciones interesadas deberán hacer el pedido formal a través del siguiente mail: [email protected].