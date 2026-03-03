Se evaluaron atletas en Comodoro Rivadavia con miras a los Epade

Fue el último sábado en la pista de solado sintético de Km 4 y contó con la presenica de unos 30 deportistas de la ciudad y de Rada Tilly.

El último sábado por la mañana, se desarrolló en Comodoro Rivadavia una nueva jornada evaluativa, de cara al armado del equipo de atletismo que representará a la provincia en los Juegos Epade 2026, que se realizarán del 17 al 23 de mayo en Neuquén.

Vale recordar que la semana anterior ya se había realizado un encuentro similar en Trelew y el mismo sábado, otro en Esquel, con la intención de ver y evaluar el desempeño de los atletas en todo Chubut.

En este caso, en la pista de soldado sintético de Kilómetro 4, se visualizaron unos 30 deportistas que se acercaron de Comodoro y Rada Tilly, quienes realizaron todas las pruebas de pista y campo que forman parte de la competencia patagónica.

El evento atlético, organizado por Chubut Deportes, estuvo a cargo de los profesores Facundo Guevara, Gabriel Barchetta y Valeria Arias, quienes tomaron marcas en las disciplinas de pedestrismo, saltos y lanzamientos. Se contó con la colaboración de jueces de la Asociación de Atletismo Sur, presidida por Ramón Flores, quien también participó de la jornada, como juez.

Desde el cuerpo técnico se mostraron conformes con los rendimientos de los chicos en los tres evaluativos desarrollados y desde ahora se diagramará un preseleccionado, que tendrá su primera concentración provincial, del 27 al 29 de marzo en la ciudad de Trelew.