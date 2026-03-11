El deporte de Sarmiento busca fortalecerse con el apoyo de Comodoro

El secretario de Deportes de la ciudad de los lagos visitó al titular del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Cristian Gabriel “Chaca” Conde, secretario de Deportes de Sarmiento, estuvo reunido con el presidente de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, con el objetivo de trabajar en políticas deportivas en conjunto. Además, la visita sirvió de asesoramiento para su gestión y futuras realizaciones.

Con respecto a su nombramiento de secretario de Deportes de la ciudad de los lagos, el exfutbolista, que jugó en la B Nacional con la Comisión de Actividades Infantiles, comentó: “esta propuesta surgió en diciembre de parte del intendente Sebastián Balochi. Analizando y viendo que consideraba que desde mi lugar podía aportar algo al deporte de Sarmiento, hablando con la familia, amigos que me rodean, me dieron el apoyo. Y consideraban ellos también que podía brindar algo desde la Secretaría de Deportes. Así que asumimos el desafío”.

“Sarmiento está creciendo en muchos deportes. Va a necesitar mucho acompañamiento, así que estamos planificando el año de trabajo. Hemos tenido reuniones, ahora con Hernán Martínez, que nos ha recibido muy bien, nos abrió la puerta y se ha puesto a disposición para acompañarnos, con Provincia también y marcando agenda”, aseguró.

LOGRANDO APOYO DE COMODORO EN EL DEPORTE

El sarmientino puso en valor esta reunión con Hernán Martínez, quien le brindó su apoyo en asesoramientos y gestiones en el ámbito del deporte. “De a poco vamos a ir dándole orden y tratando de ayudar al crecimiento, al desarrollo de los clubes en Sarmiento. La parte municipal, ni hablar”.

“Hernán lleva mucho tiempo en esto, es una persona que le da un desarrollo muy importante a Comodoro en deportes. Entonces, es fuente de consulta permanente. Lo vamos a estar molestando siempre. Me recibió muy bien y eso me pone contento, porque de acá al futuro creemos que se pueden lograr cosas importantes para Sarmiento. Siempre tomando como espejo al Ente, así que obviamente el agradecimiento es para Hernán”, dijo.

También dentro de su política deportiva, Cristian Conde afianzará vínculos con Rada Tilly y otras localidades vecinas. “El deporte es una herramienta fundamental para llegar a todos los hogares, conocer las realidades de las familias. Estamos también muy abocados a eso”.

CAMBIAR EL PISO EL GIMNASIO MUNICIPAL ES PRIORIDAD ESTE AÑO

Por otra parte, anunció: “tenemos la idea de renovar el piso del gimnasio municipal, porque el futsal está creciendo mucho y no cuenta con el piso adecuado. Así que veremos si está dentro de las posibilidades poder encarar ese desafío, que va a ser un cambio muy importante para este deporte en Sarmiento. Y no solamente futsal, sino básquet, handball, hockey, patín, todos los deportes que se pueden desarrollar con mejor calidad de piso en Sarmiento”.

“Con las entidades que me he juntado, los clubes de barrio van a tener el acompañamiento. Después veremos hasta dónde nos va a dar la posibilidad de acompañarlos, pero vamos a estar presentes siempre, y lo que no esté a nuestro alcance, trataremos de gestionarlo para brindarle la posibilidad de que sigan creciendo”, resaltó.