Cepatacal disputará la División de Honor Femenina de Futsal

El torneo se jugará en septiembre en Formosa y el conjunto comodorense es uno de los 16 confirmados. En octubre, las chubutenses, disputarán el Nacional de Selecciones C-20.

Formosa será sede de la próxima edición del Torneo Nacional de la División de Honor Femenina de Fútbol de Salón. El campeonato se jugará en septiembre y habrá presencia de una delegación de Comodoro; Cepatacal.

Se trata del campeonato más importante del calendario de la CAFS y las comodorenses serán acompañadas por el Ente Comodoro Deportes.

Un mes después, Cepatacal, en C- 20, competirá en el Torneo Nacional de Selecciones, en la misma sede; Formosa.

Ana Cárdenas, técnica de Cepatacal, junto con parte de la comisión directiva, se reunió con Hernán Martínez, a cargo de Comodoro Deportes para diagramar el calendario de competencia y reafirmar el compromiso del Estado municipal -a través de la cartera deportiva- con los clubes e instituciones de la ciudad.

“Siempre agradecemos el apoyo de Hernán, porque año tras año nos ayuda y nos acompaña en todo” sostuvo la entrenadora del equipo.

Sobre la cita nacional, tanto en la División de Honor como en C- 20, comentó que “venimos entrenando bien, con amistosos, horas de entrenamiento en cancha grande” y agregó que “para nosotros es fundamental el trabajo que hace Comodoro Deportes, si bien estamos acostumbradas a trabajar, hacer bingos para recaudar fondos, torneos. Intentamos trabajar en conjunto, y se siente el acompañamiento de Deportes”.

ARRANCA LA ESCUELITA DE FUTBOL DE CEPATACAL

Con el objetivo de sumar al semillero del fútbol femenino, en el mes de Abril, comenzará a funcionar la Escuelita de Fútbol de Cepatacal.

La idea en un principio es arrancar con cuatro categorías C-7 (2019-2020), C-9 (2017-2018), C-11 (2015-2016) y C-13(2013-2014). “Es un proyecto que venimos trabajando con las chicas de Cepatacal que están estudiando el profesorado de educación física y que estarán a cargo de las niñas. Ya las canchas las tenemos” adelantó Ana Cárdenas.