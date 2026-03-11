El "Verde" volvió al triunfo en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro superó a San Martín de Corrientes por 82-72 y de ese modo se recuperó de dos derrotas que sufrió en la gira por el norte del país.

El plantel juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se reencontró este miércoles con el triunfo en la Liga Próximo de Básquet. Fue al derrotar, como visitante a San Martín de Corrientes por 82-72, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la competencia.

El encuentro, que se disputó en el estadio Fortín Rojinegro, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 15-17, 30-40 y 47-62.

En un partido donde dominó de principio a fin, en Gimnasia los destacados en la victoria fueron el pívot Jesús Arturo Centeno y el alero Valentino Ayala.

Centeno fue el goleador del juego con 25 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, además de 5 pérdidas y 3 recuperos. Mientras que Ayala aportó 24 tantos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y 3 pérdidas de balón. Además, el base Natalio Santacroce, que se fue con cinco faltas, terminó el juego con 12 puntos y 4 pases gol.

En los correntinos, mientras tanto, el mejor resultó el ala pívot Franco Aguerre con 15 unidades, mientras que 14 aportó Valentino Saucedo.

De esa manera, los dirigidos de Gustavo Sapochnik sumaron su 12ª victoria en la temporada contra 17 derrotas, aunque permanecen fuera de los primeros diez, mientras que San Martín, ahora se ubica 17º en la tabla, con 8 victorias y 20 caídas.

……………..

Síntesis

San Martín 72 / Gimnasia 82

San Martín (15+15+17+25): Dante Saettone 6, Giovano Pértile Damilano 6, Valentino Saucedo 14, Franco Aguerre 15 y Leonel Núñez 10 (fi); Matías Fernández 5, Tadeo Laphitzborde 12, Lautaro Briend 4, Juan Cruz Máscaro 0 y Augusto Cardozo 0. DT: Gustavo Máscaro.

Gimnasia (17+23+22+20): Natalio Santacroce (x) 12, Valentín Monzón 5, Valentino Ayala 24, Ciro Melo 6 y Jesús Centeno 25 (fi); Matías González 3, Julián Salas 4 y Gabriel Frávega 3. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 15-17, 30-40 y 47-62.

Estadio: Fortín Rojinegro (Corrientes).