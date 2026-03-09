El equipo juvenil de Gimnasia cayó 100-73 frente a Regatas Corrientes y de esa manera sufrió su 17º derrota en lo que va de la temporada.

El "Verde" tampoco pudo con el "Fantasma" en la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este lunes de visitante frente a Regatas Corrientes por 100-73 y de ese modo sufrió su 17ª derrota en lo que va de la temporada en la Liga Próximo de básquet.

El encuentro, que se disputó en el Fortín Rojinegro, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 18-13, 53-32 y 75-54.

Luego de un comienzo parejo, el “Fantasma” pudo desnivelar en el marcador en el segundo cuarto, donde logró sacar 21 puntos de ventaja (53-32), resultado que le permitió, a lo largo de los segundos 20 minutos, manejar el juego con tranquilidad y mantener la amplia ventaja lograda al término del primer tiempo.

En el local se destacaron Matías Sanz Pierlorenzi, goleador de su equipo son 21 puntos, mientras que Exequiel Lezcano y Juan Cruz Ferreyra, aportaron 17 tantos cada uno.

En el “Verde”, su mejor vía de gol resultó el base Natalio Santacroce, máximo anotador del partido con 26 puntos, escoltado por el pívot Jesús Centeno con 15 tantos y 10 rebotes, mientras que 14 anotó el alero Valentino Ayala, con 7 rebotes y 3 pases gol.

De esa manera, los de Gustavo Sapochnik, sufrieron la 17ª derrota en la competencia -lleva 11 triunfos- y permanecen 12º en la tabla. Mientras que Regatas se afirma en el tercer lugar, ahora con 21 triunfos y 5 caídas.

Gimnasia finalizará este miércoles la gira cuando a partir de las 17:30 visite a San Martín, también de Corrientes y en la misma cancha.

…………….

Síntesis

Regatas 100 / Gimnasia 73

Regatas (18+35+22+25): Exequiel Lezcano 17, Alan Ledesma 12, Juan Cruz Ferreyra 17, Viktor Bender 11 e Ignacio Ojeda 6 (fi); Matías Sanz Pierlorenzi 21, Benjamín Marco 6, Luca D’Ascenzo 4, Lautaro Morales 4, Joaquín Almozni 2 y Emiliano Sona 0. DT: Diego Checenelli.

Gimnasia (13+19+22+19): Natalio Santacroce 26, Matías González 1, Valentino Ayala 14, Ciro Melo 0 y Jesús Centeno 15 (fi); Valentín Monzón 6, Julián Salas 9 y Gabriel Frávega 2. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 18-13, 53-32 y 75-54.

Estadio: Fortín Rojinegro (San Martín de Corrientes).