Savio Vóley renovó su comisión directiva y abre una nueva etapa

La Asociación Civil Savio Vóley Club regularizó su personería jurídica y vuelve a tener todo en regla. La nueva comisión apuesta a competir en los torneos locales y regionales y prepara lo que será la III Copa Internacional del Corredor Bioceánico de Vóley, prevista para el 10 al 12 de octubre en Comodoro Rivadavia.

Marcelo Leiva, referente de la Asociación Civil Savio Vóley Club se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez con el objetivo de presentar lo que será el calendario deportivo para el club.

“Estábamos con la cuestión administrativa pendiente a regularizar la personería jurídica, nos faltaba este paso que era muy importante, pudimos juntar a los socios, a los que acompañan al club. Se hizo una asamblea, formamos una nueva comisión y en noviembre recibimos la nueva personería jurídica, con un nombre nuevo”, contó en un principio, Marcelo Leiva.

Sobre el encuentro con autoridades del Ente Comodoro Deportes, expresó que: “Hernán (Martínez) y el equipo de Comodoro Deportes nos reciben muy bien, todos los años nos han brindado ayuda muy grande. Siempre se plantea el punto de la necesidad de espacios para seguir creciendo. Podemos sostener los horarios en el club Huergo, y nosotros conseguimos el lugar del Domingo Savio”.

En Comodoro, en el mes de octubre se jugará la III edición de la Copa Internacional del Corredor Bioceánico, que se hace conjuntamente con equipos de Chile. Será del 10 al 12 de octubre con equipos invitados de Puerto Aysen, Coyhaique, Puerto Cisnes, Villa O'Higgins (Chile), sumados a Río Mayo, Sarmiento, Aldea Beleiro y Comodoro Rivadavia.

“Nos confirmaron de Comodoro Deportes que nos tratarán de ayudar con el tema de los gimnasios. Vamos a seguir con las capacitaciones y después, trataremos de sostener las competencias y la representación de nuestro equipo en la competencia local y regional”, afirmó Leiva.