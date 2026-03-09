Caraballo: "lo importante es dejar todo por la camiseta de Chubut"

Sin dudas será un año de relevancia para el Deporte Adaptado Chubutense, que inicia (en un mes) con el gran desafío de organizar los Juegos Para Epade, pero que también tendrá los Juegos de la Integración Patagónica, los Para Araucanía y los Juegos Chubutenses (PCD), que fomentan la inclusión al deporte a todas las personas con discapacidad de la provincia.

La profesora Silvana Caraballo, responsable de la subgerencia de Deporte Adaptado de Chubut Deportes, dialogó con el área de Prensa del ente, donde repasó el plan de trabajo para el corriente año.

“UN AÑO DE DESAFIOS”

En el inicio de la charla, Caraballo remarcó que “será un año importante, interesante, con un equipo de trabajo renovado asique con muchas expectativas. Yo estaré a cargo de la subgerencia de Deporte Adaptado, acompañada por Florencia Domínguez, Estefanía Guzmán y “Vanshi” Thomas. Obviamente eso se abre y se despliega, con los técnicos y coordinadores de las distintas zonas, para tratar de que los programas lleguen a la mayor cantidad de personas con discapacidad de la provincia”.

Más adelante, haciendo referencia a los Juegos Epade que se vienen en abril en Chubut, resaltó que “para nosotros es un orgullo ser sede, con todo lo que eso significa. Nos estamos preparando a full porque estamos trabajando 24x7 para que esto salga de manera impecable. Estamos armando todas las selecciones, teniendo en cuenta que tenemos Para Epade y también los Juegos de la Integración Patagónica. En para Epade tenemos básquet y boccia en Rawson, natación y atletismo en Comodoro Rivadavia y en los Integración, que se harán en Tierra del Fuego, con bádminton, arquería y tenis de mesa adaptado. Trabajando en pos de esto, que es ahora en un mes más”.

En este sentido agregó que “nos toca ser local, organizar, con todo lo que eso conlleva. Una logística importante, pero tenemos un gran equipo de trabajo, porque nosotras somos cuatro personas dentro del área, pero trabajamos de manera unificada con todas las áreas para que todo salga de la mejor manera posible”.

Respecto al objetivo deportivo planteado, la docente expresó que “en lo deportivo, nosotros queremos ganar. Este evento para nosotros es de alto rendimiento, entonces nosotros venimos perfilando esto. Inclusive, es el primer año que tuvimos una pretemporada de atletismo en la zona del Valle, con los atletas que se perfilan para formar parte del equipo. Nosotros siempre les decimos a los chicos que tenemos que dar lo mejor. Si lo hacemos y ganamos, bárbaro, pero si no toca ganar, lo importante es dejar todo por la camiseta de Chubut”.

Más adelante, Caraballo hizo referencia a otro gran puntal de esta gestión: Los Juegos Chubutenses (PCD), explicando que “el deporte para personas con discapacidad alcanza su máximo rendimiento pleno después de los 18 años. El desarrollo y la maduración de un deportista con discapacidad se da más tarde que un convencional, también por eso acá en Chubut establecimos los Juegos Chubutenses para Personas con Discapacidad, que van de los 11 a los 25 años y se extiende entre abril y octubre. Es nuestro fuerte y nuestro objetivo principal. Ese sería nuestro gran semillero, porque de ahí surgen nuestros deportistas y se comienzan a desarrollar de cara a los programas de alto rendimiento como Para Epade, Para Araucanía y Juegos de la Integración Patagónica”.

Los Juegos Chubutenses (PCD) desarrollan las disciplinas adaptadas de atletismo, natación, básquet en silla de ruedas, boccia, tenis de mesa, bádminton y tiro con arco.

En el final, Caraballo confirmó que iniciará una recorrida por toda la provincia para difundir el programa: “Nosotros debemos ir a los tres grandes frentes que son los municipios, las coordinaciones de educación física y a los centros de integración. Nuestro objetivo final de este año, es sumar la mayor cantidad de personas con discapacidad a los Juegos Chubutenses y al deporte. Si teníamos 400, este año lo queremos duplicar y tener 800. En pos de eso estamos trabajando”, sentenció.