La actividad del fin de semana tuvo lugar en Gimnasia y Esgrima, Federación Deportiva, CAI, Petroquímica y Náutico Rada Tilly. Se jugó por la Fase Asociativa.

El Apertura de básquet dio comienzo con las formativas

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet dio comienzo el fin de semana la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes (LPC) y Liga Federal Formativa (LFF) 2026, en formativas de ambas ramas del torneo Apertura.

En esta primera fecha, el sábado se jugaron partidos en categorías Mini Mixto, Cadetes, Infantiles y Juveniles, mientras que el domingo, hubo acción tanto en femenino como en masculino.

En esta ocasión, la actividad se desarrolló en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, en el “Diego Simón” de Federación Deportiva, en Comisión de Actividades Infantiles y en Náutico Rada Tilly.

El domingo, mientras tanto, se jugaron partidos en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica, como así también en La Fede.

Siguiendo con la actividad, para este viernes está previsto el comienzo en la categoría Primera Masculino, el sábado la Liga Próximo (U21) y el domingo, el turno será para la Primera Femenino.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el fin de semana en cada uno de los escenarios que fueron designados por el inicio del torneo Apertura 2026 de la ACRB.

Panorama

SABADO 7

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 65 / Gimnasia “Blanco” 90 (Mini Mixto)

- CAI 34 / Gimnasia “Blanco” 134 (Cadetes).

- CAI 34 / Gimnasia “Blanco” 133 (Infantiles).

- CAI 48 / Gimnasia “Blanco” 65 (Juveniles).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Bordó” 74 / Petroquímica 47 (Mini Mixto).

- La Fede Deportiva “Bordó” 149 / Petroquímica 30 (Cadetes).

- La Fede Deportiva “Bordó” 144 / Petroquímica 18 (Infantiles).

- La Fede Deportiva “Bordó” 89 / Petroquímica 28 (Juveniles).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia “Verde” 80 / Escuela Municipal Pueyrredón 30 (Mini Mixto).

- Gimnasia “Verde” 73 / Escuela Municipal Pueyrredón 40 (Cadetes).

- Gimnasia “Verde” 100 / Escuela Municipal Pueyrredón 17 (Infantiles).

- Gimnasia “Verde” 120 / Escuela Municipal Pueyrredón 12 (Juveniles).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 20 / Náutico Rada Tilly “Negro” 0 (Mini Mixto).

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 106 / Náutico Rada Tilly “Negro” 16 (Cadetes).

DOMINGO 8

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 64 / Náutico Rada Tilly 27 (Mini Mixto).

- Petroquímica 22 / Náutico Rada Tilly 46 (Cadetes F).

- Petroquímica 0 / Náutico Rada Tilly 20 (Infantiles F).

- Petroquímica 0 / Náutico Rada Tilly 20 (Juveniles F).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva "Bordó" 88 / Gimnasia 30 (Mini Mixto)

- La Fede Deportiva "Bordó" 76 / La Fede Deportiva "Blanco" 22 (Cadetes F).