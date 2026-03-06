CAI, La Fede, Gimnasia y Náutico serán los escenarios que tendrá la actividad este sábado por el inicio de la Fase Asociativa clasificatoria a la LPV y la LFF.

El Apertura de básquet da su salto inicial

Foto: Archivo / El Patagónico.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) pondrá en marcha este sábado, en diferentes escenarios de juego, la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes (LPC) y Liga Federal Formativa (LFF) 2026, en formativas de ambas ramas del torneo Apertura del nuevo año.

En ese contexto, el torneo arrancará con cambios que realizó en noviembre último, la Confederación Argentina (CAB).

La U-11 pasa a llamarse Mini, U-13 Infantiles, U-15 Cadetes, U-17 Juveniles, mientras que la U-21 llevará la denominación de Liga Próximo.

La acción para este sábado se desarrollará en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, en el gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, en el Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima y en Náutico Rada Tilly.

El domingo, mientras tanto, habrá actividad en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica y de nuevo en la cancha de La Fede.

A continuación se detalla la programación que se celebrará este fin de semana en los gimnasios mencionados.

Programa

SABADO 7

En Comisión de Actividades Infantiles

- 14:30 Mini Mixto: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

- 16:30 Cadetes: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

- 18:00 Infantiles: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

- 19:30 Juveniles: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- 14:30 Mini Mixto: La Fede Deportiva “Bordó” vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

- 16:30 Cadetes: La Fede Deportiva “Bordó” vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

- 18:00 Infantiles: La Fede Deportiva “Bordó” vs Petroquímica. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

- 19:30 Juveniles: La Fede Deportiva “Bordó” vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

- 14:30 Mini Mixto: Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

- 16:30 Cadetes: Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: José Bova y Axel Catalán.

- 18:00 Infantiles: Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: José Bova y Axel Catalán.

- 19:30 Juveniles: Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: José Bova y Guillermo Fernández.

En Náutico Rada Tilly

- 15:00 Mini Mixto: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs Náutico Rada Tilly “Negro”. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

- 17:00 Cadetes: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs Náutico Rada Tilly “Negro”. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

DOMINGO 8

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- 14:00 Mini: Petroquímica (M) vs Náutico Rada Tilly (F) (*). Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

- 16:00 Cadetes (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguiirre y Juan Carlos Pérez.

- 17:30 Infantiles (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Miguel Muñoz.

- 19:00 Juveniles (F): Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- 14:00 Mini: La Fede Deportiva "Bordó" (M) vs Gimnasia (F) (*). Arbitros: Rodrigo Alvarez y Micaela Moncalieri.

- 16:00 Cadetes (F): La Fede Deportiva "Bordó" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Rodrigo Alvarez y Micaela Moncalieri.

(*) Con planilla oficial de juego.