La Selección Femenina de Básquet está en Estambul

Será para debutar este miércoles ante Australia por el Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Alemania 2026.

La Selección Argentina femenina de básquet ya se encuentra en Estambul, ciudad que será sede del Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Alemania 2026.

El combinado argentino, que dirige Gregorio Martínez, arribó a Turquía luego de completar una semana de trabajos en Madrid, con una concentración destinada a intensificar la preparación física y ajustar detalles tácticos. También se sumaron las jugadoras que se desempeñan en ligas europeas, lo que permitió trabajar con el plantel completo antes del inicio de la competencia.

El debut de la Selección será este miércoles frente a Australia, desde las 8:30 (hora de Argentina) y con transmisión por Courtside 1891. Al día siguiente se enfrentará al seleccionado anfitrión a partir de las 14.30. Tras una jornada de descanso el viernes, el equipo volverá a la cancha el sábado 14 ante Canadá (11.30). La agenda continuará el domingo con el cruce frente a Hungría a las 8.30, mientras que el cierre será el martes 17 contra Japón, nuevamente a las 8.30.

SELECCION ARGENTINA

#4 Amaiquén Siciliano | Azul Marino Mallorca (España)

#5 Florencia Martínez | Unión Florida

#6 Laila Raviolo | Independiente de Neuquén

#7 Diana Cabrera | Celta (España)

#9 Julieta Mungo | FNB Ardoi (España)

#10 Agostina Burani | Obras Sanitarias

#11 Melisa Gretter | CAB Estepona (España)

#13 Candela Gentinetta | Obras Sanitarias

#14 Florencia Chagas | Obras Sanitarias

#20 Macarena D’Urso | Club Deportivo La Salle (España)

#19 Delfina Saravia | Unión Florida

#23 Victoria Gauna | Al - Cazares Cáceres (España)

Cronograma de Juego:

11/03 | Argentina vs Australia | 8:30 horas

12/03 | Argentina vs Turquía | 14:30 horas

13/03 | Día de descanso

14/03 | Argentina vs Canadá | 11:30 horas

15/03 | Argentina vs Hungría | 8:30 horas

16/03 | Día de descanso

17/03 | Argentina vs Japón | 8:30 horas