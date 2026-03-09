El 4º Festival Ayohuma "Mujeres de Acero" tiene todo preparado

El evento de kick boxing se desarrollará este sábado desde las 13 en el Gimnasio municipal Nº 1. La pelea de fondo la protagonizarán Marlene Balbuena y Sabrina Evans.

Este sábado el Gimnasio municipal Nº 1 será sede de la IVª edición del Festival Ayohuma 2026 “Mujeres de Acero”. El evento de kick boxing, kick light y k-1 comenzará a las 13 y finalizará en horas de la noche. En la pelea central de fondo profesional, Marlene “La Frutillita” Balbuena enfrentará a 4 rounds a Sabrina “La Mañosa” Evans de Trelew de Barak Gym en modalidad k-1 en 56 kilogramos.

El profesor de kick boxing Darío Achaval y Leandro Moreno se reunieron con el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, consiguiendo la colaboración necesaria de parte del estado municipal para llevar adelante el evento exclusivo de mujeres.

MARLENE BALBUENA ES LA FIGURA CENTRAL

Con respecto al festival, Achaval aseguró. “Primero vamos con lo que es la Liga Patagónica y Amateur Formativa, todas con las categorías de iniciación desde Kick Light y Amateur hasta calculamos las 19:30 o 20:00 horas. Después, daremos inicio a las preliminares del gran evento Ayohuma, que la verdad que viene con todo, muy convocante y con las mejores peleadoras de toda la zona”.

“Y tenemos en la pelea de fondo a Marlene Balbuena peleando y debutando en lo que es la categoría kickboxing K-1 profesional con Sabrina Evans, una rival de Trelew. La verdad que es una pelea muy buena, las dos con muy buena referencia. Tanto Balbuena que viene de tener un gran año en lo que es MMA y también en kickboxing. Entonces, mezclando este arte, calculo que en el estilo K-1 va a ser una pelea muy atractiva, es una peleadora muy agresiva. Balbuena, tiene todos los méritos para ser la peleadora de fondo y es un orgullo tenerla a ella porque siempre nos ha cumplido. Marlene siempre ha peleado en cualquier modalidad, sumando al evento, así que muy contento por eso”, dice Achaval.

LEMOS PELEARA POR EL TITULO PRO AYOHUMA

El Gimnasio Nº 1 tendrá una rotación permanente de público y con una sola entrada se podrá estar en cualquier horario. En semifondo Pro de Ayohuma estará Paula Lemos con Lucia “La Vikinga” Aguilar por el título del evento.

“También Lemos es una peleadora con mucha experiencia, una luchadora fuerte del Team Muñoz. Después vamos a tener a Candela Bahamonde, nuestra representante del Gym Fight Club, una chica que está próxima a debutar en profesional, en una pelea con una rival de Buenos Aires. Por la Copa Rihen, una pelea muy atractiva”.

“Tendremos un título infantil, títulos amateurs de distintos gimnasios. Las chicas realmente vienen con un nivel de destacar. La pelea de Dafne Ayala, la verdad que esa pelea es de las que todos quieren ver también. Lo bueno es que Ayohuma no va a regalar ningún título a ninguna chica”, asegura Darío Achaval.

VALORES DE ACCESO

El valor de la entrada es de 20 mil pesos la general. “Y la particularidad es que van a pagar una sola entrada para dos eventos, tranquilamente pueden venir a las 12 del mediodía cuando se abran las puertas y ver la Liga Formativa, volver a su casa y después venir a las 20:00 para ver la velada.

“La verdad que es un orgullo mantener un evento en su cuarta edición en el mes de la mujer, donde siempre priorizamos a la mujer luchadora, la mujer que sube a combatir, a pelear por sus derechos”, dimensiona “Leo” Moreno.

También el promotor del evento Ayohuma – Mujeres de Acero, se refirió a la reunión con el profesor Hernán Martínez. “Siempre, las reuniones con Hernán son positivas, porque es alguien que apuesta mucho hacer crecer el deporte, a acompañarnos, hablamos el mismo idioma. De organizativo, en lo deportivo, en el crecimiento de la actividad y bien organizada, ordenada. Siempre es un placer de tener el acompañamiento de Comodoro Deportes, de Hernán Martínez y todo su equipo”, asevera Leo Moreno.

PIONEROS DE UN EVENTO EXCLUSIVO DE MUJERES

El evento Ayohuma pone en valor a la mujer con su esencia, su inteligencia, su coraje, transformando espacios, quienes con empatía y liderazgo inspiran a las próximas generaciones a soñar y luchar.

“Se siente algo muy lindo, la verdad de ser los pioneros, en hacer un evento de 100% mujeres, chicas, que se fueron ganando su espacio y que lo piden también cada año”, dice “Leo” Moreno.

Por su parte Darío Achaval, aseguró: ”La verdad que estamos muy contentos, orgullosos del trabajo que venimos haciendo junto con “Leo”. Y este evento va a ser también muy especial, se está trabajando muy fuerte en lo que es la artística, en la presentación, y dejar un poco también en la memoria de lo que fue esta gran batalla de nuestra, histórica, que tiene un arraigo muy importante en las peleadoras del evento”.

También habrá un título Ayohuma Infantil de las nenas, Cristal Rodríguez y Zoe González. En el título Pro, estará Paula Lemos con Lucia “La Vikinga” Aguilar, mientras que por la Copa Rihen, Candela “La Pantera” Bahamonde peleará con Angeles Bustos, en las peleas centrales. En total habrá unas 130 peleas en el evento.