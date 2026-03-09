Hóckey: jugadoras de Austral participaron del Centro Regional de Entrenamiento

Fue en Neuquén y se trata de Emilia Buzzi, Agostina Saiz Torres, Uma Klingler, Manuela Villegas Bauger, Agustina Cardozo y Franca Robledo.

Seis jugadoras de tres clubes de la Asociación Austral de Hockey participaron recientemente en la ciudad de Neuquén, del Centro Regional de Entrenamiento organizado por la Confederación Argentina de Hóckey (CAH).

Se trata de Emilia Buzzi, Agostina Saiz Torres y Uma Klingler (Náutico Rada Tilly), Manuela Villegas Bauger y Agustina Cardozo (Chenque Rugby Club) y Franca Robledo (Club Santa Lucía), quienes formaron parte de esta importante instancia de entrenamiento y evaluación junto a deportistas de distintas asociaciones de la región.

“Celebramos su compromiso y el gran trabajo realizado, que sigue impulsando el crecimiento del hockey de la Asociación Austral”, destacaron con orgulllo desde el Facebook de la Asociacion Austral de Hockey sobre Césped y Pista.

ARRANCO EL TORNEO ANUAL

Por otra parte, el fin de semana, en tres campos de juego, dio comienzo el torneo Anual 2026, que organiza la Asociación Austral. La actividad se desarrolló en las canchas de Calafate RC, Chenque RC y Náutico Rada Tilly.

En los partidos de Primera Damas, hubo victorias de Chenque RC, Calafate RC y Náutico Rada Tilly.

Las “Celestes” vencieron 3-0 a Deportivo Portugués, el “Cala” goleó 5-1 a Comodoro RC, mientras que las “Aurinegras” superaron por 3-0 a Santa Lucía.

Esta primera fecha también comprendió partidos de las categorías formativas Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 16 Caballeros -un solo encuentro- y Sub 19.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el fin de semana por el comienzo del torneo Anual.

Panorama de la 1ª fecha

SUB 12

- Deportivo Portugués vs Chenque RC.

- Santa Lucía 0 / Náutico Rada Tilly 0.

SUB 14

- Deportivo Portugués 0 / Chenque RC 8.

- Santa Lucía 0 / Náutico Rada Tilly 6.

SUB 16

- Deportivo Portugués 0 / Chenque RC 12.

- Comodoro RC 0 / Calafate RC 15.

- Santa Lucía 0 / Náutico Rada Tilly 5.

SUB 16 CABALLEROS

- Deportivo Portugués 0 / Chenque RC 0.

SUB 19

- Deportivo Portugués 3 / Chenque RC 3.

- Comodoro RC 0 / Calafate RC 4.

- Santa Lucía 0 / Náutico Rada Tilly 13.

PRIMERA DAMAS

- Deportivo Portugués 0 / Chenque RC 3.

- Comodoro RC 1 / Calafate RC 5.

- Santa Lucía 0 / Náutico Rada Tilly 3.