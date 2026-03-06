Arranca el hóckey oficial local

En tres escenarios, dará inicio oficialmente la actividad de la Asociación Austral de Hóckey con su Torneo Anual en sus distintas categorías. Será este sábado, en las canchas de Chenque RC, Calafate RC y Náutico Rada Tilly, con los siguientes partidos: Portugués-Chenque, Comodoro-Calafate y Santa Lucía-Náutico.

La novedad de este año es la incorporación de las categorías Caballeros y Veteranas, aunque en esta primera jornada no tienen compromisos programados.

Foto: Fotomix cr

Programa sábado

CANCHA DE CHENQUE

Deportivo Portugués vs Chenque RC

- 11:00 Sub 12

- 11:00 Sub 16 C

- 12:00 Sub 14

- 13:30 Sub 16

- 15:00 Sub 19

- 16:30 Primera Damas.

CANCHA DE CALAFATE

Comodoro RC vs Calafate RC

- 12:00 Sub 16

- 13:30 Sub 19

- 15:00 Primera Damas

CANCHA DE NAUTICO

Santa Lucía vs Náutico Rada Tilly

- 11:00 Sub 12

- 12:00 Sub 14

- 13:30 Sub 16

- 15:00 Sub 19

- 16:30 Primera Damas