Se viene el comienzo de la Liga de Mamis Hóckey

El domingo 15 de marzo comenzará el torneo Apertura de Campo de la Liga de Mamis Hóckey, que reunirá a 18 equipos divididos en dos categorías.

Griselda Villafáñez y Noelia Nova, dirigentes de la Liga de Mamis Hóckey, se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con el objetivo de organizar una nueva temporada de la actividad. Durante el encuentro se planificó el trabajo en conjunto.

Villafáñez comentó sobre la reunión con las autoridades del Ente deportivo que “el objetivo fue para planificar el año y ver cómo se va a desarrollar la Liga de Mamis Hockey”.

La dirigente agradeció a Comodoro Deportes por “el acompañamiento como todos los años. Conversamos sobre que este año desarrollaremos el torneo Apertura, el Clausura de Campo, y un torneo de Pista”.

Sobre el certamen de Pista, el mismo está previsto que se realice entre el mes de julio-agosto.

“Seguimos trabajando para que la categoría siga vigente y se mantenga el rodaje que tenemos, actualmente contamos con 18 equipos, entre las categorías A y B” contó la dirigente quien agregó que “consideramos que la colaboración del Ente es súper importante para la realización del torneo”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.