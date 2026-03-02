Era la única categoría que restaba definir de la pasada temporada en la Asociación Promocional. El domingo dio comienzo el Apertura del nuevo año.

Los Titanes FC Negro es el último campeón anual 2025 en el futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el último sábado en el Gimnasio municipal Nº 2, la final anual que restaba por definir.

En ese contexto, Los Titanes FC Negro derrotó 4-3 a MyL Futsal y de esa manera se coronó como el mejor del año 2025 en la denominación C-15 2010/11.

Cabe destacar que La Súper Económica en la C-09 2016, Lanús en la C-09 2017 y Los Matadores Rojo en la C-13 2012/13, fueron campeones anuales de manera directa, ya que ganaron tanto el Apertura como el Clausura.

Además, Amigos del Poli fue el mejor en la C17 2008/09 y Halcones Dorados había hecho lo propio en la C11 2015.

Asimismo, y luego de la final anual que estaba pendiente, se realizó la entrega de premios correspondiente al torneo Clausura 2025.

De esa manera, la temporada con sus respectivos ganadores del Apertura y Clausura, además de los campeones anuales, quedaron definidos de la siguiente manera:

- Amigos del Poli (Apertura) – Lanús “A” (Clausura). Campeón anual Amigos del Poli (C-17 2008/09).

- Los Titanes FC Negro (Apertura – MyL Futsal (Clausura). Campeón anual: Los Titanes FC Negro (C-15 2010/11).

- Los Matadores Rojo (Apertura y Clausura). Campeón anual: Los Matadores Rojo (C-13 2012/13).

- Halcones Dorados FC (Apertura) – Lanús Infantil (Clausura). Campeón anual: Lanús Infantil (C-11 2014).

- Espartanos (Apertura) – Halcones Dorados FC (Clausura). Campeón anual: Halcones Dorados FC (C-11 2015).

- La Súper Económica (Apertura y Clausura). Campeón anual: La Súper Económica (C-09 2016).

- Lanús (Apertura y Clausura). Campeón anual: Lanús (C-09 2017).

El domingo, mientras tanto, dio comienzo el Apertura 2026 con la disputa de tres partidos.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 28

Final anual 2025

- Los Titanes FC Negro 4 (Thiago Pereyra-Juan Ignacio Melian 2-Leonel Villafañe) / MyL Futsal 3 (Vicente Mandaglio-Benjamín Errecalde 2).

DOMINGO 1 (1ª fecha – torneo Apertura 2026).

DENOMINACION C13

Zona “A”

- Los Amigos FC 6 (Ciro Arriegada 2-Thiago Cayunao 2-Benicio Ontiveros-Benjamín Ontiveros) / Casino CR 1 (Jerónimo Carrizo).

DENOMINACION C-15

Zona “A”

- Milán Futsal 1 (Ciro Villagrán) / La Súper Económica 4 (Stefano Iglesia-Bastian Chaile-Thiago Muñoz-Diego Grance).

- Los Matadores Rojo 4 (Santino Pairo-Fabio Zamora 3) / Juan XXIII 0.

- Malvinas Club 2 (Joaquín Hidalgo-Santino Guerrero) / Casino CR 3 (Ian Edelman-Matheo Montero 2).

Zona “B”

- Los Matadores Azul 3 (Thiago Gómez-Thiago Llanquín-Thiago Pereyra) / Juanes Motos Futsal 2 (Antonio Ortiz-Nehuen Monsálvez).

- MyL Futsal 4 (Mateo Soto 3-Ciro Ariza) / Deportivo DM 1 (Bruno Bahamonde).

- Guardianes JL 1 (Manuel Monchebeuf) / 70/30 11 (Ian Asencio 4- Bautista Barría 3-Ian Ballona-Carlos Colivoro-Kevin Chavez 2).

- Lanús 8 (Agustín Aviles-Daniel Flores 2-Enzo Loncón 2-Santino Ojeda-Blas Pereyra-Thiago Vera) / Galácticos 0.

DENOMINACION C17

- Deportivo DM Negro 5 (Alexis Zambrano-Nehemías Sosa 3-Dylan Aguilar) / Deportivo DM Blanco 2 (Rodrigo Olivera-Joaquín Barrientos).

- Inter 0 / 70/30 1 (Bautista Colivoro).

- Club Infantil Patagonia Argentina 3 (Denis Figueroa 2-Bruno Barros) / Amigos del Poli 5 (Emanuel Medina-Matías Mercado- Luciano Santander-Santiago Angulo 2).

- El Lobito Futsal 3 (Walter Toledo 2-Lautaro Vásquez) / Juan XXIII 0.

- Lanús 2 (Bruno Toro-Thiago Villalba) / MyL Futsal 2 (Enzo Soto-Jonás Oyarzo).