Curso anual para formarse como personal trainer

Será dictado por el profesor nacional de educación física Gustavo Morón, en el Gimnasio Stadium. Dura nueve meses y arranca en abril.

Comenzaron las inscripciones en Comodoro Rivadavia para el curso de capacitación anual para formarse como Personal Trainer (entrenador personal). Se llevará a cabo en el Gimnasio Stadium y será dictado por el profesor nacional de educación física Gustavo Antonio Morón.

El curso es presencial, teórico y práctico. Tiene una duración de 9 meses, desde el mes de abril hasta mediados de diciembre, las clases se dictan los días sábados por la tarde de 17 a 20.

DOS DECADAS SOBRE ESTA CAPACITACION

Gustavo Morón, viene trabajando y estudiando sobre el tema hace más de 30 años y unas dos décadas realizando capacitaciones. Su experiencia, permitirá a los alumnos, encontrar respuestas y gran cantidad de recursos para mejorar sus propios entrenamientos o para ayudar a terceros, que se dediquen a las más variadas actividades corporales, como culturismo, fitness, deportes de conjunto, running, deportes de combate etc. Y también para promover la salud y la actividad, con gente sedentaria con o sin problemas de salud que quieren mejorar su condición física básica.

Sobre la consulta para quién está destinado este curso, Gustavo Morón asegura. “Es un curso privado y abierto está dirigido a todo interesado. Con o sin formación previa, con o sin estado físico. Y de cualquier edad, tanto para adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores”.

“Lógicamente que, por las características del curso, se acercan personas que disfrutan del trabajo corporal, ya sea haciendo musculación, corriendo, haciendo deportes de combate o de conjunto, o disciplinas más tranquilas como el yoga”, asevera Morón.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 09.52.14

UN CURSO ABIERTO A LA COMUNIDAD

Sobre el entrenamiento el profesor Gustavo Morón aseguró: “Entrenar lo podemos simplificar, que entrenar es repetir. Y muchas veces repetimos cosas que nos hacen mal. Como no movernos o comer de más. En este caso, lógicamente, nos referimos a repetir ejercicios que nos optimizan y hacen bien. Afinando la idea, sería el acto de realizar ejercicios corporales de manera coherente, metódica, y que responden a una planificación previa, acorde a objetivos realistas. Los cuales responden a las necesidades de un individuo en particular”.

“Cabe señalar que cada persona es un mundo. No es lo mismo entrenar para mejorar nuestra salud, ya sea normalizar niveles de colesterol, glucemia en sangre, bajar unos kilos o mejorar la postura y el estado anímico, que entrenar con fines estéticos más exigentes, como se da en el mundo del fitness o el fisicoculturismo. Y por supuesto muy diferente será el entreno en gente deportista de medio y alto rendimiento”, asegura Morón.

ALGUNOS TOPICOS DE LA CAPACITACION

Sobre los temas importantes a desarrollar en el curso Morón afirmó: “Honestamente los temas son muchos y variados”. Acotando que existen un total de seis unidades.

Por ejemplo en la Unidad uno implica: Anatomía muscular y biomecánica aplicada al ejercicio. Fisiología básica del ejercicio. Recursos energéticos. Estructura y composición muscular. Tipos de músculos, tendones, fascias y fibras contráctiles.

“En la unidad dos, tenemos cualidades motoras. Estiramiento, fuerza y resistencia, generalidades de cada cualidad y sus variables. Principios de teoría del entrenamiento. Conceptos sobre estímulo, recuperación y sobrecompensación. Nociones sobre intensidad, volumen, carga y periodización”.

“En la unidad tres se aprenderá sobre elongación, elasticidad, flexibilidad. Ejercicios específicos para cada músculo o grupo muscular, individuales y asistidos. Test de elongación y amplitud articular. Entrenamiento. Luego en la unidad cuatro abarca la resistencia muscular local. Aeróbica. Anaeróbica aláctica y láctica. Recursos energéticos. Fosfagéncios, glucolíticos y oxidativos. Ejercicios específicos para el desarrollo de la resistencia. Tolerancia al lactato. Velocidad. Y Resistencia a la velocidad”, anticipa el profesor Morón.

Pero esto es solo parte de los tópicos que aprenderán en el curso anual de personal trainer. Para inscribirse o pedir información pueden hacerlo en el Gimnasio Stadium, en calle España 1049, o bien a los teléfonos 4462402 – 154346952, todos los días de 7:30 a 22:30.