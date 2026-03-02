El preseleccionado de MTB con el foco en los Epade

El preseleccionado chubutense de ciclismo de montaña concentró el fin de semana en el Valle, con miras a los Juegos Epade, que se realizarán del 17 al 23 de mayo.

Con la mira puesta en los próximos Juegos Epade, que se desarrollarán del 17 al 23 de mayo en las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, es que los distintos seleccionados chubutenses siguen con la puesta a punto.

En este caso, el preseleccionado chubutense de mountain bike (en ambas ramas), concentró entre viernes y domingo, pensando en la contienda patagónica, que, en el caso del MTB, será en Viedma, provincia de Río Negro. Tomaron parte de la misma, 21 ciclistas de Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Trevelin, Gualjaina, El Maitén, Puerto Madryn y Rawson.

mtb1

El viernes, los deportistas convocados participaron de una charla con la nutricionista Rocío Richards, integrante del Cuerpo Médico de Chubut Deportes, realizada en el Hotel Deportivo de Rawson, lugar donde se alojó el equipo. Allí también estuvo presente el comisario de la Federación Argentina de MTB (Facimo) Martín Silhanek, quién explicó el reglamento Epade 2026 y los fundamentos de la disciplina del mountain bike como deporte federado.

El sábado se llevó a cabo un entrenamiento en el sector de Bardas del autódromo de la Asociación de Volantes Mar y Valle de Trelew, donde también se hizo el reconocimiento del circuito de la primera fecha del Campeonato Regional de la Federación Argentina, Región Patagónica, Zona Centro, la cual se realizó el domingo, con la organización la Escuela XC de Trelew y contó con el respaldo de Chubut Deportes.

El evento tuvo una muy buena concurrencia de competidores de toda la provincia (Comodoro Rivadavia, Esquel, Rada Tilly, Ushuaia, Trevelin, Puerto Madryn, todo el Valle y Sierra Grande) y también contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes.

En dicha prueba, participaron los integrantes del preseleccionado chubutense, a modo de selectivo, logrando muy buenas actuaciones y resultados.

Para destacar, Mahia Agüero logró un 2° puesto en cadetes femenino, en tanto David Jaramillo fue 3° en cadetes masculino. Además, Noah Lloyd alcanzó el 2° lugar en menores caballeros y Bruno Canobra 3° en la misma categoría. En menores damas, Morena Caninqueo finalizó en 2° lugar y Delfina Cárdenas en 3°.

Desde el cuerpo técnico integrado por Jessica Herpsomer, Florencia Altobelli y Willy Lloyd, calificaron como “muy positiva” a la concentración y destacaron el esfuerzo, la responsabilidad y el entusiasmo puesto por los deportistas, agradeciendo además, a Chubut Deportes por el acompañamiento para esta realización.