El básquet femenino trabajó en la Fede, Náutico Rada Tilly y CAI

La primera concentración para el preseleccionado chubutense de la zona Sur, se desarrolló tanto en Comodoro Rivadavia como en la villa balnearia. Participaron 30 jugadoras de clubes de la ACRB.

Entre viernes y último sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se realizó la primera concentración para el preseleccionado de básquet femenino (zona Sur), que se prepara para lo que será la participación en los Juegos Epade, que se llevarán a cabo en el mes de mayo.

Se llevaron adelante cuatro entrenamientos (doble turno el viernes y sábado), a cargo de la entrenadora Laura Villagrán, la asistente Belkis Echegaray y la preparadora física Agustina Ochoa. Dichas prácticas se desarrollaron en instalaciones de los clubes Federación Deportiva -gimnasio Diego Simón-, Náutico Rada Tilly y Comisión de Actividades Infantiles (CAI).

Participaron un total de 30 jugadoras pertenecientes a clubes que militan en la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

Durante las próximas semanas, se programarán concentraciones con jugadoras del Valle y también de la cordillera, para luego diagramar el plantel definitivo que encarará la última parte de la preparación de cara a la contienda patagónica.

La actividad fue organizada por Chubut Deportes, a través de los coordinadores de la disciplina, Nicolás de los Santos y Sebastián Borchuk.