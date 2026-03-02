El punto de largada fue el Centro Cultural. Todo lo recaudado fue destinado a la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La 22ª edición de la Carrera de la Mujer tuvo una gran convocatoria

Bajo el lema "Reivindicando derechos en el Día Internacional de la Mujer", este domingo se desarrolló la 22ª edición de la tradicional Carrera de la Mujer. El evento, que tuvo el acompañamiento de Penta y Urbana, entre otras empresas privadas, contó con la fiscalización de la Empresa Manquilán y el respaldo de diversas secretarías municipales y provinciales, buscando una vez más conciliar el deporte con la solidaridad y la concientización sobre la salud femenina.

También, en un sentido acto y con un mensaje especial por el Día Internacional de la Mujer, se hizo presente Jessica, la hermana de Valeria Schwab reclamando justicia por el femicidio ocurrido el 13 de enero, en Comodoro Rivadavia.

La jornada deportiva propuso dos distancias principales para participantes de diversas edades: 5 Kilómetros, destinada a mayores de 16 años, bajo las modalidades individual, duplas (madre e hija, amigas o hermanas) y tríos. Mientras que los 3 Kilómetros fue una instancia participativa diseñada para caminantes de todas las edades.

La Carrera de la Mujer tuvo un fin benéfico fundamental. La totalidad de lo recaudado por las inscripciones fue donado a la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. Esta entidad trabaja incansablemente en promover campañas de prevención y asistir a mujeres que no poseen acceso al sistema de salud.

En la competencia, estuvo presente el director de Deportes municipal, Martín Gurisich y el podio quedó en manos de Silvana Fernández con un tiempo de 20´ 16´´, seguida por Ariana Miño y Gimeba Fozziano.

Clasificación General

1) Silvana Fernández 20:16

2) Ariana Miño 21:04

3) Gimena Fozziano 21;13

4) Vanesa Luque 21:48

5) Gabriela De Fernández 22:42

6) Nayra Miño 22:45

7) Beatriz González 23:20

8) Alvis Castedo 23:34

9) Rocío Fernández 24:16

10) Antonella Achaval 24:27