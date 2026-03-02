Unión Comodorense ante una nueva participación en la Liga Nacional de Básquet Adaptado

El Club de Básquet Adaptado en Silla de Ruedas Unión Comodorense se encuentra en la previa de una nueva participación en la Liga Nacional y trabaja para encarar la temporada 2026.
El equipo integra la Zona B con la Asociación Civil Deportiva Inclusiva Social (ACDIS) de San Rafael (Mendoza) y con el Club Comercio de Ushuaia, de donde saldrán dos clasificados a la siguiente fase.
Se definió el calendario y quedó establecido que la fecha inaugural será el 9 y 10 de mayo en Ushuaia. Asimismo, la 2ª fecha del certamen se disputará en Comodoro Rivadavia los días 27 y 28 de junio.
Integrantes de Unión Comodorense se reunieron con el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para mostrarle el calendario y trabajar conjuntamente.
Al respecto, Sergio Aballar dijo que “estamos en los preparativos con miras al torneo 2026 que la primera fecha va a tener lugar en Ushuaia. Estamos muy contentos y expectantes por el debut”.
En ese sentido, contó que “vamos con las mejores expectativas, siempre tratando de dar lo mejor, preparándonos y representando de la mejor manera a Comodoro Rivadavia y a toda la provincia de Chubut, ya que en esta instancia somos el único equipo de básquet sobre sillas de ruedas que representa a Chubut a nivel nacional”.
Posteriormente, llegará el turno de ser anfitriones: “En la segunda fecha nos toca jugar de local, también estamos contentos por eso, por poder traer una vez más al básquet adaptado a la ciudad y mostrar la competitividad que hay a nivel nacional. Estamos trabajando para recibir a las delegaciones como se merecen”.
Por último, Sergio Aballar reflejó la reunión con Hernán Martínez y afirmó que “nos vamos contentos porque siempre que venimos a hablar con él y a solicitar el apoyo, somos bien recibidos. Tener el acompañamiento de Comodoro Deportes es fundamental para que estos deportes se sigan llevando adelante y podamos ir a liga nacional y estar en la competencia”.