Trevelin volvió a vibrar con una noche a puro boxeo

El festival se realizó el último sábado en el gimnasio municipal “Eduardo Bjerring” y contó con el acompañamiento del Gobierno del Chubut.

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, el último sábado Trevelin volvió a vibrar con el boxeo durante un festival realizado en el gimnasio municipal “Eduardo Bjerring”.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto al gerente de la delegación cordillerana Lucas De Godos, acompañaron a las autoridades locales durante la velada deportiva. En la oportunidad, el titular del ente provincial realizó la entrega de un aporte económico destinado a la organización del evento. Además, con el objetivo de mejorar el confort del albergue deportivo de la localidad, se entregaron juegos de sábanas y frazadas al municipio.

Durante la jornada, el director de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, destacó la importancia de la realización del festival. Asimismo, agradeció el acompañamiento permanente de Chubut Deportes hacia el municipio, lo cual hace posible el crecimiento y desarrollo de las diferentes disciplinas.

COMBATES Y RESULTADOS

El evento denominado “Arena de Gladiadores” reunió a púgiles de Trevelin, Esquel, Puerto Madryn y localidades de Chile, ofreciendo 10 combates que promovieron el desarrollo del boxeo regional y brindaron un espacio de competencia para jóvenes deportistas.

En la pelea de fondo, el esquelense Marcelo “Chuky” Lagos se consagró campeón AMBAPA (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur) al vencer por puntos a Axel Antimán. En el combate semifondo, José Antón, de Trevelin, superó en las tarjetas al esquelense Agustín Oyarzo.

En otras peleas de la noche: Brandon Cheves (Puerto Madryn) venció a Matías Ortega (Chile). Ezequiel Martínez (Puerto Madryn) derrotó a Maximiliano Sanhueza (Chile). Villavicencio (Puerto Madryn) ganó por decisión unánime a Fabián Maldonado (Chile). Dylan Sacco se impuso ante Kevin Ojeda (Cerro Centinela). El chileno Nicolino Rojas derrotó al esquelense Maicol Calfin. Jonathan Martínez venció en fallo dividido a Carlos Nahuelpan (Esquel). Samuel Merino (Chile) superó por fallo dividido a Uziel Torres (Puerto Madryn). Mateo Giachero ganó por decisión unánime frente a Tobías Henchoz (Esquel).

El festival marcó el regreso del boxeo a Trevelin, con una destacada convocatoria y combates de gran nivel que fortalecen el crecimiento de la disciplina en la región.