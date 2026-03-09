Se trabaja en el acondicionamiento del predio de Rodríguez Peña que utiliza Talleres Jrs.

En un trabajo conjunto entre las dirigencias de ambos clubes y Comodoro Deportes, se sigue con el acondicionamiento del predio de Rodríguez Peña para que los planteles de Talleres permanezcan desarrollando sus entrenamientos.

Integrantes de la comisión directiva del Club Talleres Juniors se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para continuar el trabajo en conjunto en pos de mejorar el predio de Rodríguez Peña, institución donde actualmente están entrenando parte de sus planteles.

Cabe recordar que, en enero de este año se produjo el derrumbe y deslizamiento del Cerro Hermitte que afectó a los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Altos del 3, eso también repercutió en la entidad auriazul y tuvo que desalojar su predio de Km. 3.

Es por eso que se buscó una alternativa y, gracias a la buena predisposición de los directivos, se logró llegar a un acuerdo para que Talleres Juniors realice sus entrenamientos en el Club Rodríguez Peña, que cuenta con equipos en Veteranos y en la Liga de Barrios.

“Con la dirigencia vinimos a reunirnos con Hernán (Martínez) para tratar los avances que hemos tenido en el acondicionamiento del predio de Rodríguez Peña, donde tenemos entrenando a gran parte de las inferiores, y también a los planteles de Reserva y Primera”, declaró el presidente Julio Naduán.

Y detalló que “estamos haciendo hincapié en la iluminación, en la disponibilidad del tráiler y en los baños químicos, para otorgarle un mayor confort a los que asisten diariamente”.

Por otra parte, en lo que refiere a la proyección de la nueva temporada de la Primera B de la Liga Oficial de Fútbol que comenzará este fin de semana, Naduán destacó a la dirigencia de Ferrocarril del Estado y Unión San Martín Azcuénaga: “Quiero resaltar la voluntad de los directivos de Ferro, ya que vamos a hacer de locales en Primera y Reserva, y de USMA, donde van a jugar nuestras inferiores”.