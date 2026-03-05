La Escuela de Árbitros de Km 8 inicia un nuevo ciclo

La Escuela de Arbitros de Km 8 dará inicio a un nuevo ciclo, ofreciendo una oportunidad única para aquellos interesados en formar parte del mundo del arbitraje deportivo. Las clases arrancarán este viernes, en la Asociación Vecinal de Standart Norte, a las 20:00.

Este programa, dirigido por el instructor nacional José Castro, está diseñado para brindar una formación integral, cubriendo desde las reglas de juego hasta las técnicas avanzadas del arbitraje. Los participantes reciben instrucción teórica y práctica (esta última en campo de juego), asegurando que estén preparados para afrontar los desafíos en la cancha.

Además, el curso ofrece la posibilidad de aprender de profesionales experimentados, y de obtener una certificación a nivel provincial. “Se trata de una excelente oportunidad para desarrollar habilidades valiosas y contribuir de manera significativa al deporte local y regional”, remarcan desde la institución.