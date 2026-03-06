Chubut Deportes y la Federación de Gimnasia planifican el año deportivo

Se llevó a cabo en Rawson una reunión para coordinar el acompañamiento que la disciplina tendrá durante el calendario deportivo anual.

En oficinas de Chubut Deportes, este viernes por la mañana la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del Directorio del ente, recibió la visita de Demian Arguiano, presidente de la Federación de Gimnasia de Chubut, quien estuvo acompañado por la profesora Glenda Salinas.

Durante el encuentro, que se da en el marco del proyecto de fortalecimiento de instituciones deportivas, impulsado por el Gobierno provincial, se habló del proyecto deportivo de la federación para este 2026, con la presentación de un calendario de competencias, tanto nacionales como internacionales y el acompañamiento que tendrá la disciplina, por parte del ente deportivo provincial.

Concluida la reunión, Arguiano dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes y destacó que “estamos arrancando el año con muchas expectativas. Todas las disciplinas y clubes ya están en actividad y hoy, con un calendario formal de actividades del ámbito nacional e internacional definido, para los cuales tendremos a varios exponentes con expectativas de participaciones importantes. Todo eso lleva una gestión y una planificación diferente, que se tiene que hacer con mucha antelación”.

El responsable de la entidad deportiva agregó, respecto al acompañamiento de Chubut Deportes, que “los últimos años que hemos venido a Chubut Deportes siempre hemos tenido la mejor recepción. Tanto la Federación, como los clubes y los propios deportistas, estamos todos muy conformes con la respuesta y el acompañamiento permanente del ente. Sin este pilar, nosotros no podríamos dedicarnos a la parte competitiva como lo hacemos”.

En cuanto a los objetivos trazados para la temporada, Arguiano comentó que “si bien hay muchas competencias a nivel provincial, regional y nacional previstas, en mayo tendremos un Campeonato Panamericano en Medellín, Colombia, con algunos representantes, asique haciendo un trabajo fuerte ahí. También las chicas de aeróbica tienen algunos torneos internacionales. Además, a fin de año hay un mundial en China, para las chicas de gimnasia de trampolín, así que hay que hacer un trabajo estratégico importante para que estas participaciones se puedan concretar”.

En el cierre, destacó que “el año inició con mucho entusiasmo. Como pasa siempre, los clubes en el comienzo de las actividades están llenos de pequeños que quieren conocer la disciplina y obviamente, están los que ya la vienen desarrollando, asique eso es importante y estamos muy contentos, porque en definitiva, quienes hoy se inician, serán los que seguirán nutriendo este deporte en el futuro”.