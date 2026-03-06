Néstor Girolami, Piquet Jr. y Tiago Pernía dominaron los entrenamientos en el TCR

Con récord de inscriptos, dio comienzo en el Circuito dos Cristais de Mina Gerais, Brasil, la actividad en pista del TCR South America.

El TCR South America Banco BRB puso en marcha su actividad en el Circuito dos Cristais (Minas Gerais, Brasil) con una jornada de viernes marcada por el récord de inscriptos con 23 competidores y una intensa actividad en pista que tuvo a tres protagonistas diferentes al frente de los entrenamientos libres.

En la primera sesión del día, Néstor Girolami fue el más rápido con el Hyundai Elantra N TCR del equipo oficial Hyundai MSA. El argentino marcó el ritmo desde el comienzo del fin de semana, demostrando un gran rendimiento y su experiencia en el concepto TCR.

Al mediodía fue el momento del segundo libre que tuvo como líder a Nelson Piquet Jr. Bajo un intenso calor con más de 30 grados en pista y casi 60° en el asfalto, el brasileño aprovechó el conocimiento del circuito y logró quedarse con el mejor tiempo de la tanda, consolidándose como uno de los principales candidatos para el fin de semana.

Cerrando la tarde se disputó la tercera y última práctica del viernes. El mejor registro quedó en manos de Tiago Pernía que cerró la jornada con el tiempo más rápido de la sesión y confirmó la paridad que caracteriza a la categoría.

De esta manera, el TCR South America completó su primera jornada de actividad con tres pilotos distintos dominando cada entrenamiento, anticipando un fin de semana competitivo en el exigente trazado de Curvelo.

Para TCR South America esta jornada de apertura de su sexta temporada marca el récord de inscriptos, sin contar cuando compartió con el FIA TCR World Tour. Dentro de los 23 participantes, hay 6 debutantes: Nicolás Fuca, Camilo Trappa y Diego Ciantini por Argentina y Enzo Falquete, Erick Schotten y Gabriel Moura por Brasil.

Por el lado de las automotrices son dos que participan de manera oficial (Honda y Hyundai) y otras cuatro de manera privada (Audi, Lynk & Co., Peugeot y Cupra), pero todas con apoyo y soporte de los fabricantes.

Las novedad en cuanto a reglamentación fue el agregado de la Copa Junior que reúne a los pilotos de hasta 24 años con menos de siete competencias bajo cualquier categoría de TCR en el mundo. Para esta divisional habrá siete inscriptos: Joaquín Cafaro, Falquete, Schotten, Moura, Fuca, Trappa y Bruno Massa.

La actividad en pista para TCR South America Banco BRB continuará este sábado con dos entrenamientos libres, seguida por la clasificación que definirá el orden de partida para las carreras del domingo que se iniciarán a las 9 y 13.

unnamed(2) Foto: TCR South America.