El "Verde" perdió por la Liga Próximo

El equipo juvenil de Gimnasia no pudo en Formosa ante La Unión con quien cayó por 74-65.

El elenco juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cayó este sábado de visitante frente a La Unión de Formosa por 74-65, en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Cincuentenario, tuvo los siguientes parciales: 18-21, 35-38 y 51-54, todos favorables al conjunto sureño.

En un partido parejo, recién en el último cuarto, el local pudo dar vuelta la historia para quedarse con un trabajado éxito ante un Gimnasia que hizo todo por ganar.

En ese contexto, Franco Giménez, sobresalió en el elenco formoseño (35 puntos -8/9 en dobles y 4/5 en triples- con 5 rebotes), quien no solo fue el goleador del juego sino también la figura del partido.

En el “Verde”, mientras tanto, su mejor vía de gol resultó el base Santino Santacroce con 19 tantos, mientras que el pívot venezolano Jesús Arturo Centeno, lo secundó con 17 unidades, 16 rebotes y 4 tapas, aunque tuvo 7 pérdidas de balón.

Con este resultado, Gimnasia se ubica 12º en la tabla con 11 triunfos y 16 derrotas, mientras que La Unión, se afirma en el cuarto puesto con 21 victorias y 6 reveses.

La próxima presentación de los pibes será este lunes desde las 16:30 en el “Fortín Rojinegro” ante Regatas Corrientes, que marcha tercero en la tabla.

……………….

Síntesis

La Unión 74 / Gimnasia 65

La Unión (18+17+16+23): Benjamín Ayala Pujol (x) 9, Augusto Moresco 4, Franco Giménez 35, Emanuel Rodríguez 7 y Hugo Páez 9 (fi); Enzo Maglietti 3, Nicolás Noguera 7, Julián Pasetto 0, Marcelo Pereyra 0 y Juan Brítez 0. DT: Félix Medina.

Gimnasia (21+17+16+11): Santino Santacroce 19, Valentín Monzón (x) 8, Valentino Ayala 7, Ciro Melo 8 y Jesús Centeno (x) 17 (fi); Julián Salas 6, Matías González 0 y Gabriel Frávega 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 18-21, 35-38 y 51-54.

Estadio: Cincuentenario (Formosa).