Leonel Pernía comenzó la defensa del título con la "pole" en Brasil

El piloto argentino logró el mejor tiempo en la sesión clasificatoria del TCR South America, que este domingo corre su primera fecha en el Circuito Dos Cristais, en Mina Gerais.

La actividad del sábado del TCR South America Banco BRB en el Circuito dos Cristais (Minas Gerais, Brasil) tuvo como gran protagonista al argentino Leonel Pernía, quien logró la pole position tras marcar el mejor tiempo en la sesión clasificatoria, asegurándose el primer lugar de partida para la Carrera 1 del fin de semana.

El campeón reinante logró una vuelta perfecta donde consiguió para el reloj en 1:22.787. El marcador lo dejó por encima de su compatriota, Néstor Girolami (0.147) y el brasileño Raphael Reis (0.183). Estos resultados dejaron en evidencia la gran paridad del reglamento del TCR, colocando a tres marcas diferentes (Honda, Hyundai y Cupra) en los tres primeros lugares.

El piloto argentino mostró un rendimiento sólido a lo largo de toda la jornada, siendo también el más rápido en una de las sesiones de entrenamientos libres disputadas durante el día. Con un ritmo consistente en la calurosa tarde de Curvelo, Pernía se posicionó como uno de los principales candidatos para las competencias del domingo en el trazado brasileño.

Por detrás de los tres primeros se ubicaron Tiago Pernía, Nelson Piquet Jr., Joaquín Cafaro, Juan Angel Rosso, Celso Neto, Camilo Trappa, en su debut en la categoría, y Gabriel Moura, que completó el top ten quedándose con la “pole” para la segunda carrera del domingo. Con estos resultados, la primera fila de la competencia del mediodía tendrá al flamante Audi RS3 LMS Gen2 largando desde el primer cajón.

En la Copa Junior, que se incorpora este año al TCR South America Banco BRB, el mejor fue Cafaro con su Peugeot 308 GTI TCR. Trappa y Moura completaron los primeros tres de esta divisional que reune a los pilotos menores de 25 años que no hayan competido en más de seis carreras bajo el reglamento TCR.

Con respecto a la Copa Trophy, el campeón Adrián Chiriano, que estrenará un Honda Civic Type R FL5 la próxima fecha, fue el mejor de los inscriptos. Enrique Maglione, que se llevó el título en 2024, quedó en segundo lugar y Fernado Croce cerró en el tercer lugar.

De esta manera, el sábado dejó señales claras sobre el nivel de competitividad de la categoría en su paso por Curvelo. La cantidad de inscriptos (record con 23) ha mostrado que varios pilotos tiene el ritmo necesario para pelear por las posiciones de punta en las carreras.

Con la grillas ya definidas tras la clasificación del sábado, el TCR South America se prepara para un domingo de intensa actividad en el circuito brasileño, donde se disputarán las dos competencias que otorgarán los primeros puntos fuertes del fin de semana.

DECLARACIONES

“Una clasificacion muy apretada, muestra el nivel que tiene la categoría, que ha dado un salto de calidad muy grande en cuanto a pilotos y equipos y eso nos obliga a estar al 100% como hoy. Estoy muy feliz con todo el Honda Racing porque conseguimos una pole muy apretada. Vamos a defender el #1 manteniendo el nivel que sabemos que tenemos y no relajándonos, va a ser un año muy duro con muchos rivales de gran nivel pero estamos preparados para el desafío” (Leonel Pernía).

“Estoy muy contento junto al equipo. Es muy bueno estar en el top ten en mi primera clasificación. La segunda carrera largamos en segunda fila y ya trabajamos en el procedimiento de largada. Ya estamos pensando en las dos carreras de mañana” (Camilo Trappa).

“Muy feliz con los resultados de hoy, tuvimos una gran evolución desde los entrenamientos de ayer y hoy. Estoy muy feliz tanto con el equipo porque largamos en la pole de la carrera 2 a pesar de ser un auto y piloto nuevos en la categoría. Muchas gracias a mis sponsors y a TCR por darme esta oportunidad” (Gabriel Moura).

CLASIFICACION GENERAL

1. Leonel Pernía (ARG)

2. Néstor Girolami (ARG)

3. Raphael Reis (BRA)

4. Tiago Pernía (ARG)

5. Nelson Piquet Jr. (BRA)

6. Joaquín Cafaro (URU)

7. Juan Angel Rosso (ARG)

8. Celso Neto (BRA)

9. Camilo Trappa (ARG)

10. Gabriel Moura (BRA)

11. Enzo Gianfratti (BRA)

12. Erick Schotten (BRA)

13. Diego Ciantini (ARG)

14. Pedro Cardoso (BRA)

15. Fabricio Pezzini (ARG)

16. Bruno Massa (BRA)

17. Juan Manuel Casella (URU)

18. Adrián Chiriano (ARG)

19. Enrique Maglione (URU)

20. Fernando Croce (BRA)

21. Fabián Yannantuoni (ARG)

22. Enzo Falquete (BRA)

23. Nicolás Fuca (ARG)