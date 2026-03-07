Tiro con Arco: Petroquímica arma la temporada con ambición mundialista

Concentra sus objetivos en el evaluatorio que se hará en mayo en Río Cuarto, donde siete arqueros tienen altas chances de llegar a la Selección Argentina y competir en los Mundiales de Campo y 3D en Yankton, Estados Unidos.

El Club de Tiro con Arco Petroquímica quiere mantenerse en los primeros planos nacionales e internacionales y ya trabaja de cara a lo que se viene. Si bien ya comenzaron a competir, en abril se aproxima un torneo 3D del ránking nacional.

Lo siguiente será el evaluatorio en Río Cuarto, uno de los principales objetivos que tiene la institución. La importancia del certamen en la ciudad cordobesa radica en que dará lugares para la Selección Argentina de Tiro con Arco que competirá en los mundiales de Campo y 3D.

Dichas competencias se realizarán, del 24 de septiembre al 4 de octubre, en Yankton, Estados Unidos, ambas son organizadas por la Confederación Panamericana de Tiro con Arco y World Archery Americas. En donde siete arqueros de “Petro” cuentan con altas posibilidades de asistir.

“En la reunión con Hernán Martínez nos fue muy bien. En un principio nosotros le habíamos presentado la nota con la presentación de nuestro cronograma de actividades del año, con todo lo que es trabajo en el club, los torneos del ranking local, los torneos de afuera, sumado a las finales nacionales y el evaluatorio que tenemos el mes que viene”, explicó Miguel Prat.

Y añadió que “ya tuvimos un torneo este año, para el cual recibimos apoyo de Comodoro Deportes, y en abril tenemos un torneo 3D del ranking nacional. Posterior a eso, en mayo, tenemos un evaluatorio de Campo y 3D, y quienes participen tienen la posibilidad de quedar en la Selección Argentina para el próximo Mundial que se va a hacer en Estados Unidos”.

En ese sentido, el arquero y dirigente de la institución “Verdolaga”, manifestó que “somos siete arqueros que ya rankeamos y que tenemos muchas posibilidades de quedar en la selección”.

Por otro lado, Miguel Prat contó que en la reunión con el titular de la cartera deportiva también sirvió para “comentarle un poco lo que estamos trabajando, estamos haciendo nuevas escuelas en el club, hay una que se está desarrollando. A su vez, estamos trabajando y buscando ayuda para la nivelación y adecuación del terreno que está atrás del club, para hacer nuestro espacio de tiro al aire libre”.