Argentinos Juniors y Diadema firmaron un convenio

El Club Atlético Argentinos Diadema recibió en su campo de juego a captadores de Argentinos Juniors entre este viernes y sábado, donde fueron evaluados más de 300 jugadores por jornada. Las pruebas, que fueron libres y gratuitas, estuvieron coordinadas por el scouting integrado por Damián Astorga y Juan Pablo Torres, para las categorías 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018/2017 y 2020/2019.
Este evento, que recibió a chicos de distintos puntos de Chubut, fue posible gracias al aporte de los socios y a la gestión de la comisión directiva.
La gran noticia, fue la firma del acuerdo entre ambas instituciones, con el objetivo principal de fortalecer el desarrollo de jóvenes futbolistas y abrir un camino directo para que jugadores de Argentinos Diadema y la región puedan ser observados y proyectados hacia Argentinos Juniors.
Este convenio también permitirá que el club de Km 27 tenga un vínculo directo con el área de captación del “Bicho”, facilitando futuras pruebas, seguimientos y procesos formativos para los jugadores.