Argentinos Juniors y Diadema firmaron un convenio

Captadores del club de La Paternal realizaron pruebas en Km 27 y rubricaron un acuerdo, con el objetivo de abrir una vía directa para que jóvenes futbolistas locales tenga su oportunidad en la órbita de la AFA.

El Club Atlético Argentinos Diadema recibió en su campo de juego a captadores de Argentinos Juniors entre este viernes y sábado, donde fueron evaluados más de 300 jugadores por jornada. Las pruebas, que fueron libres y gratuitas, estuvieron coordinadas por el scouting integrado por Damián Astorga y Juan Pablo Torres, para las categorías 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018/2017 y 2020/2019.

Este evento, que recibió a chicos de distintos puntos de Chubut, fue posible gracias al aporte de los socios y a la gestión de la comisión directiva.

La gran noticia, fue la firma del acuerdo entre ambas instituciones, con el objetivo principal de fortalecer el desarrollo de jóvenes futbolistas y abrir un camino directo para que jugadores de Argentinos Diadema y la región puedan ser observados y proyectados hacia Argentinos Juniors.

Este convenio también permitirá que el club de Km 27 tenga un vínculo directo con el área de captación del “Bicho”, facilitando futuras pruebas, seguimientos y procesos formativos para los jugadores.