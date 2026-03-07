Santero marcó la pole en Viedma

El piloto mendocino, con BMW, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación del TC. El comodorense Marcelo Agrelo, con Torino, fue 56º.

En el Turismo Carretera, Julián Santero se quedó con la Pole CAT, y estableció el récord de la pista con un tiempo de 1m28s.113 con el BMW, en la última tanda de clasificación; Elio Craparo, lo escoltó a 233 milésimas con el Ford Mustang del Moriatis Competición y tercero fue Mariano Werner con el Mustang del Fadel Memo Corse, a 270 milésimas. Es la undécima pole position del mendocino, informó la página de la ACTC.

El quinteto principal, lo completó Mauricio Lambiris a bordo de otro Mustang, del Gurí Martínez Competición, también en la línea de las dos décimas de diferencia; y ya a tres décimas de diferencia quedó quinto Andrés Jakos con el Toyota Camry del Coiro Competición. Sexto fue Luis José Di Palma, con el Camry del RUS MED Team.

En el dinámico desarrollo de los cuatro cuartos, Craparo, en el primer pelotón, estableció el mejor tiempo. Del segundo grupo lo mejor fue el décimo puesto de Luciano Cotignola. Lambiris en el tercero se colocó segundo, grupo en el que Jorge Barrio tuvo un fuerte golpe luego de perder una rueda. Y en la última tanda, conformada por el grupo A, Santero se quedó con la Pole CAT y Werner se instaló en el segundo lugar.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino atendido por el Trotta Racing, había sido escolta en el primer entrenamiento, en el segundo fue 16º y en la clasificación, quedó 56º, mientras que el rawsense Lucas Valle, ocupó el último lugar del clasificador con su Dodge Challenger del RV Racing.

Este domingo entre las 10:55 y las 11:45 se correrán las tres series para definir la grilla final del Gran Premio Corven. La primera serie será liderada por Santero, quien busca igualar las tres victorias de Facundo Ardusso, y Lambiris. La segunda por Craparo, que busca su primera victoria en el TC, y Jakos. Y la tercera por Werner, que también quiere empatar a Ardusso, y Di Palma.

Por su parte, Agrelo, correrá la segunda batería, saliendo desde la décima fila, es decir desde el último lugar, mientras que Valle largará la primera serie, también desde el último puesto.

……………….

Clasificación

1º Julián Santero (BMW) 1’28”113/1000

2º Elio Craparo (Ford Mustang) a 0’233/1000

3º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’270/1000

4º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 0’285/1000

5º Andrés Jakos (Toyota Camry) a 0’373/1000

6º Luis José Di Palma (Toyota Camry) a 0’434/1000

7º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 0’439/1000

8º Juan B. De Benedictis (Ford Mustang) a 0’454/1000

9º Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) a 0’510/1000

10º Nicolás Cotignola (Toyota Camry) a 0’535/1000

56º Marcelo Agrelo (Torino) a 2’405/1000

58º Lucas Valle (Dodge Challenger) a 2’575/1000