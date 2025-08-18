Dueña de un lavadero organiza una rifa para pagar alquiler y servicios

Alejandra Almonacid atraviesa una fuerte caída en la actividad de su emprendimiento y busca alternativas solidarias para sostener el negocio que mantiene junto a su nieta desde hace seis años.

La crisis económica golpea de lleno a los pequeños comercios de la ciudad. Alejandra Almonacid, propietaria de un lavadero ubicado en San Martín al 1.000, decidió lanzar una rifa con el objetivo de reunir fondos para pagar el alquiler y los servicios básicos.

“En este momento hay muy poco trabajo, como creo que le pasa a muchos. No se llega a juntar el dinero para cubrir los impuestos, sobre todo la luz, que es lo más caro, además del gas y las cargas por el comercio”, relató en diálogo con FM La Petrolera.

El lavadero funciona con dos máquinas, pero según Alejandra la actividad disminuyó notablemente: “Hace seis años que abrí este lugar. Empecé con una secadora y un lavarropas, y en ese tiempo había trabajo. Hoy la situación es muy distinta, los costos suben y el monotributo se duplicó”.

Ante este escenario, organizó una rifa en la que los premios son servicios de su propio emprendimiento: lavados de acolchados y de prendas. Además, planea una venta de empanadas para poder afrontar las facturas de gas y electricidad.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al lavadero en San Martín 1045 o comunicarse al teléfono 297-4246644. También pueden contactarla a través de las redes sociales como Alejandra Almonacid o Alejandra Lavadero.