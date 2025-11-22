Echaron a Javier Cardini, subsecretario de Industria de Caputo

El funcionario se va luego del despido de su pareja, Ornella Calvete, a quien le encontraron 700 mil dólares en la causa de las coimas.

El caso de las coimas de la Andis le entró fuerte al equipo económico y Luis "Toto" Caputo tuvo que echar a otro funcionario que aparece en los cuadernos del lobbysta Miguel Calvete.

Javier Cardini, segundo del secretario de Producción (nuevo nombre de Industria), Pablo Lavigne, se irá de la subsecretaría de Gestión Productiva luego que le encontraran 700 mil dólares en su domicilio.

Cardini es la pareja de Ornella Calvete, hija de quien es señalado por la justicia federal como el recaudador de las coimas de la Andis para los funcionarios libertarios y que en sus exhaustivas anotaciones expuso al diputado aliado Florencio Randazzo y al ex marido de Karen Reichardt, otro conocido del equipo económico.

Ornella renunció el pasado martes a la dirección nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, también bajo la órbita de Economía. Pero como convive con Cardini, era una cuestión de horas que su suerte alcanzara al ahora exsubsecretario.

Miguel Calvete, que supo ser el representante de los supermercadistas chinos, escribió varios cuadernos en lo que parece ser una cartografía del sistema de coimas libertario, con detalladas anotaciones de los porcentajes cobrados a las droguerías que contrataba el organismo y distintas licitaciones de servicios. Sus cuadernos incautados por el fiscal Franco Picardi, ofrecen una detallada cartografía del sistema de recaudación libertario.

Pero la red de presunta corrupción en la Secretaría de Producción podría ser más amplia. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade analizó una de las hojas de los cuadernos de Calvete, que detalla una lista de nombres vinculado a sus esquemas de negocios.

En ese largo listado, el equipo de Lavigne es el que más presencia tiene, pero el secretario no aparece en ninguna de las anotaciones que trascendieron. Además de Ornella y su pareja, aparecen otros dos funcionarios. Susana Calvete, hermana de Miguel Angel, que también trabajaba bajo el paraguas del secretario de Producción y fue echada en las últimas horas.

Además, es mencionado Mariano Gaibisso, asesor en la subsecretaría de Defensa del Consumidor, otro organismo bajo la órbita de Lavigne. Según Tailhade, Gaibisso conoce a Calvete desde que fue director de EKI, la cadena de supermercados que compró Calvete en 2011. El otro dirigente que aparece es el exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, que proviene del PRO, como el secretario de Producción.