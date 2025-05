Edelmiro Molinari, guitarrista de Almendra, en serios apuros económicos

El guitarrista Edelmiro Molinari, conocido por su papel fundamental en el desarrollo del rock argentino en grupos como Almendra y Color Humano, ha recurrido a las redes sociales con un mensaje que alarmó a sus seguidores. A sus 77 años, Molinari enfrenta dificultades para pagar el alquiler de su vivienda, lo que lo ha llevado a compartir un mensaje en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 14 de mayo que eliminó a las pocas horas.

En su publicación, el músico expresó su preocupación por la posibilidad de quedarse sin hogar junto a su familia si no logra resolver su situación financiera. Una problemática que, según él afecta a los artistas veteranos. “Te ponen en un sistema donde sos un ‘chow’ más y con las condiciones que a ellos se les antoja”, escribió. Además, mencionó que su jubilación es mínima y que, aunque cuenta con el apoyo de la mutual de SADAIC y algunas regalías, en el contexto actual estos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

“UN MOMENTO DE CATARSIS”

El mensaje no tardó en viralizarse y al poco tiempo el músico lo borró de sus historias de Instagram. A raíz de esto, Teleshow conversó con su esposa Claudia, quien aclaró algunos puntos del posteo. “El mensaje de ayer fue un momento de catarsis”, afirmó la mujer, para sintetizar a expresión de vulnerabilidad que sintió necesario compartir.

Ella resaltó que su intención no era “mendigar”, sino comunicar el estado emocional y profesional que enfrentan, donde las oportunidades laborales en el mundo artístico se han vuelto esquivas. Claudia explicó que “no se está pidiendo la colaboración económica”, sino “la valoración de tantos años de trabajo”. Su testimonio refleja la frágil situación que experimentan muchos artistas en el país, quienes, dicho con la honestidad brutal de Claudia, “cuando no laburan, no cobran”.

A pesar de las adversidades, la mujer describió a Edelmiro como un espíritu “muy libre” que, si bien atraviesa un momento complicado, ha recibido “llamados telefónicos con propuestas de trabajo”. Con dignidad y firmeza, Claudia subrayó que “no se les quiere cortar el paso” a las bandas jóvenes, solo se pide “un poquito de respeto”.

Edelmiro Molinari no solo es reconocido por su trabajo con Almendra, sino también por su participación en otras bandas como Color Humano y su proyecto Edelmiro y La Galletita, este último junto a Skay Beilinson de Los Redonditos de Ricota. Su carrera como solista también ha sido destacada, con discos como “Expreso de agua santa” y “Contacto”, que han sido elogiados por su originalidad y sonido distintivo.

Molinari sigue comprometido con su música y tiene programado un concierto para el 29 de julio en Bebop, donde se presentará junto al baterista Sebastián Peyceré.