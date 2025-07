Eduardo Menem explotó contra la serie sobre la vida del expresidente

Tras el estreno de la serie "Menem" de Prime Video, Eduardo Menem se contactó con DDM y apuntó contra la ficción e incluso expresó: "Agradezco no estar en la serie".

“El título que ponen sobre que la serie dividió a la familia no es cierto porque puede haber distintas opiniones, pero no dividió, por otro lado, la furia de los Menem tampoco existe", comenzó el hermano del expresidente en el ciclo de América TV y sumó: “La serie es una farsa porque inventa situaciones y personajes que no existieron, por ejemplo inventan al fotógrafo personal y Carlos nunca tuvo uno; cuando estaba en La Rioja era el de ese gobierno”.

“Menos mal que no estoy, gracias a Dios porque la serie es una farsa, es muy trucha”, continuó indignado el hombre y detalló: “Inventa situaciones que no existieron como cuando están hablando de las privatizaciones, de la ley de reforma del Estado, de la privatización de los teléfonos y de la convertibilidad. Lo hacen aparecer al expresidente con bailes, con odaliscas, haciendo el trencito en el despacho presidencial de la Casa Rosada y es todo hecho con mala leche, con mala fe”.

“La serie no tiene nada que ver con la realidad; hacen aparecer como que Carlos no entendía nada de la convertibilidad; por eso da para que hable Cavallo porque él no quería, pese a que tenía el discurso escrito enfrente”, comentó Eduardo Menem y cerró en diálogo con Mariana Fabbiani: “Un detalle es que lo hacen aparecer a Carlos con un sobretodo y él nunca usó eso; usaba una manta de vicuña que lo acompañaba siempre”.