Eduardo Vázquez, condenado por femicidio, podría acceder a salidas transitorias

A quince años del crimen que conmocionó al país, Eduardo Vázquez, ex guitarrista de la banda Callejeros y condenado por el femicidio de su pareja, Wanda Taddei, podría ser beneficiado con salidas transitorias tras una resolución judicial que lo habilita a un período de prueba.

El juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, aprobó la solicitud presentada por la defensa del músico, quien cumple una condena de 35 años de prisión, resultante de la unificación de las penas por el femicidio, la tragedia de Cromañón y la tenencia de plantas de marihuana.

El fallo permite que Vázquez ingrese en un período de prueba de un año, contemplado en el artículo 15 de la Ley 24.660, que prevé la posibilidad de obtener salidas transitorias para personas que cumplan con determinados requisitos: haber alcanzado la mitad de la pena, mantener buena conducta, no registrar otras causas abiertas y haber mostrado avances en su tratamiento penitenciario.

Jorge Taddei, padre de Wanda, confirmó la decisión judicial y expresó su indignación ante la posibilidad de que el femicida obtenga este beneficio. “Es muy doloroso que, después de tanto tiempo y tanto sufrimiento, se vuelva a hablar de darle libertades a quien destruyó una vida y una familia”, señaló en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

El crimen de Wanda Taddei ocurrió en febrero de 2010, cuando Vázquez la roció con alcohol y le prendió fuego en su casa del barrio porteño de Mataderos. La joven murió días después con el 60 por ciento del cuerpo quemado. El caso generó una enorme repercusión social y marcó un punto de inflexión en el debate sobre la violencia de género en Argentina.

En 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal N°20 condenó a Vázquez a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo, atenuado por emoción violenta. Sin embargo, tras la apelación de la familia Taddei, la Cámara de Casación descartó la emoción violenta y elevó la condena a prisión perpetua.

Desde entonces, la figura de Vázquez ha estado asociada a la polémica judicial y a los debates sobre los criterios de otorgamiento de beneficios penitenciarios en casos de femicidio. La posibilidad de que obtenga salidas transitorias vuelve a poner sobre la mesa el reclamo de las familias de víctimas por una justicia más firme ante los delitos de violencia machista.