Educación ausente en la audiencia de conciliación convocada por Derechos y Garantías de la Niñez

"Esperabamos que en esta segunda audiencia estuvieran, explícitamente el encuentro era con educación, no se hacen presentes y aparece Infraestructura", indicó la títular de la Oficina de Derechos y Garantías, Valeria Coniglio.

El miércoles 29 de julio se desarrolló una audiencia de conciliación entre la Oficina de Derechos y Garantías de Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia y el Gobierno del Chubut convocada por el Juzgado de Familia Nº 3 de esta ciudad, en el marco del reclamo judicial iniciado e impulsado por esta ODG en septiembre de 2019 para que se garantice el Derecho a la Educación.

Especialmente, se puso de manifiesto cómo la situación de pandemia y la consecuente suspensión de actividades presenciales acentuaron las desigualdades en el acceso a la educación entre los niños, niñas y adolescentes de Comodoro Rivadavia. Una vez más, el ministerio de Educación de la Provincia no se presentó. Es la segunda audiencia en la que está ausente, pese a haber sido convocado por el Juzgado. La intención de esta ODG es propositiva y dialógica.

Valería Coniglio, la responsable de la Oficina en diálogo con Radio Del Mar remarcó la preocupación por la ausencia. "El tema es que no es un hecho liviano. Hablar de educación implica tener en cuenta una serie de cuestiones que hacen al acceso a la educación publica. Esperabamos que en esta segunda audiencia estuvieran, explícitamente el encuentro era con educación, no se hacen presentes y aparece Infraestructura. Pero el tema es focalizar en el tema educación de manera puntual. Es como hablar de infraestructura pero pretendiamos hablar de otras cuetiones que inciden en el acceso, por ejemplo que hay un 30 por ciento que no accede. Por falta de dispositivos o de conexión", detalló.

Resolver estos problemas, para Coniglio exige políticas y una interacción, "esto implica que ese dialogo se vuelve necesario hacerlo con un interlocutor válido.

No es una propuesta cerrada sino para trabajar en conjunto".

En el mes de junio a través de un solicitada que fue publicada en todos los medios provinciales se estableció el pedido de respuestas, "nosotros queremos la respuesta del Ministerio de Educación de Chubut que nos respondan los escritos".

El preocupante número indicó Coniglio "se refiere a instituciones de nivel secundario. Nosotros con la nota no respondida planteamos el tema de la conectividad. El acceso a la información es un derecho. Y una cuestión que esta dicha es que se profundiza la desigualdad. Necesitamos un gobierno presente. Que nos digan que politica compensatoria piensan paea afrontar la desigualdades", sentenció.

"A nivel nacional hay un plan que habla de la provisión de dispositivos me imagino que acá ya se están gestionando", cerró.