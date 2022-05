El 16 de mayo cumplió 18 años y al otro día compró las armas

El conteo de víctimas no comenzó en la escuela de Uvalde. Antes, Salvador Rolando Ramos había disparado y herido gravemente a su abuela.

El autor de la masacre del martes en una escuela primaria era un joven solitario de 18 años que sufría bullying por un impedimento del habla en su infancia, tenía una vida familiar tensa y arremetía violentamente contra compañeros y extraños recientemente y a lo largo de los años, dijeron amigos y familiares.

Según las autoridades, Salvador Rolando Ramos utilizó un arma comprada este mes, días después de cumplir 18 años, para disparar y herir gravemente a su abuela. A continuación, se dedicó a disparar en la escuela primaria Robb, cerca de su casa en Uvalde (Texas), matando al menos a 19 niños y dos adultos e hiriendo a otros.

Ramos también fue abatido, al parecer por la policía. El Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que llevaba un chaleco antibalas y estaba armado con un rifle.

Santos Valdéz Jr., de 18 años, dijo que conocía a Ramos desde los primeros años de la escuela primaria. Eran amigos, dijo, hasta que el comportamiento de Ramos comenzó a deteriorarse.

Solían jugar a videojuegos como Fortnite y Call of Duty. Pero luego Ramos cambió. Una vez, dijo Valdéz, Ramos se detuvo en un parque donde a menudo jugaban al baloncesto y tenía cortes en toda la cara. Primero dijo que un gato le había arañado la cara.

“Luego me dijo la verdad, que se había cortado la cara con cuchillos una y otra vez”, dijo Valdéz. “Me dije: ‘Estás loco, hermano, ¿por qué harías eso?”. Ramos dijo que lo hacía por diversión, recordó Valdéz.

VICTIMA DE BULLYNG

En la escuela intermedia y en la secundaria, Ramos fue víctima de bullying por tener un tartamudeo y un fuerte ceceo, dijeron amigos y familiares. Stephen García, que se consideraba el mejor amigo de Ramos en octavo grado, dijo que Ramos no lo tenía fácil en la escuela. “Le acosaban mucho, como acosado por mucha gente”, dijo García. “Por las redes sociales, por los juegos, por todo”.

Una vez, publicó una foto de sí mismo usando delineador de ojos negro, dijo García, lo que provocó una serie de comentarios usando un término despectivo para una persona gay.

García dijo que intentó defenderlo. Pero cuando García y su madre se trasladaron a otra parte de Texas por el trabajo de ella, “empezó a ser una persona diferente”, dijo García. “Se puso cada vez peor, y ni siquiera sé el motivo”.

Cuando García se fue, Ramos abandonó la escuela. Empezó a vestir todo de negro, dijo García, y con grandes botas militares. Se dejó crecer el pelo. Faltó a la escuela secundaria durante largos periodos, dijeron sus compañeros, y no estaba en camino de graduarse con ellos este año.

Mia, la prima de Ramos, dice que vio cómo los alumnos se burlaban de su impedimento para hablar cuando iban juntos a la escuela secundaria. Mia dijo que él se desentendía en el momento, y luego se quejaba a su abuela de que no quería volver a la escuela.

“No era una persona muy social después de haber sido intimidado por la tartamudez”, dijo Mia, que habló con la condición de que no se utilizara su apellido porque su familia no quiere ser asociada con la masacre. “Creo que simplemente ya no se sentía cómodo en la escuela”.

Valdéz dijo que Ramos conducía con otro amigo por la noche a veces y disparaba a personas al azar con una pistola de balines.

Hace aproximadamente un año, Ramos publicó en las redes sociales fotos de rifles automáticos que “tendría en su lista de deseos”, dijo Valdéz. Hace cuatro días, publicó imágenes de dos rifles a los que se refirió como “mis fotos de armas”.

Una persona informada de los primeros resultados de la investigación, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar del caso, dijo que Ramos compró el arma utilizada en el ataque inmediatamente después de su 18º cumpleaños, que fue el 16 de mayo.