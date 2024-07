El abogado muerto tenía 45 años y sufría de presión alta

Néstor Lúquez, el primer abogado que representó a la madre de Loan Danilo Peña antes de la llegada de Fernando Burlando y su equipo, murió este lunes por la tarde frente a su esposa, en su casa de la localidad correntina de Gobernador Martínez. Si bien las causas oficiales del fallecimiento todavía se desconocen, todo indicaría que el letrado falleció de un ataque al corazón. Hay una causa en curso para esclarecer su muerte: el fiscal a cargo determinó la realización de una autopsia, que comenzó hoy martes por la mañana.

Lúquez, según registros oficiales consultados y fuentes cercanas al abogado, tenía 45 años. Infobae dialogó con Fabián Lucero, socio y amigo de Luque, quien también actuó en parte del expediente inicial que investigó la desaparición de Loan. Según dijo, su colega se desplomó delante de la mujer y pese a los intentos de un vecino enfermero para salvarlo, el hombre perdió la vida.

“Era mi socio de siempre. Trabajamos desde que asumimos esta profesión. Y como todos en esta profesión, algún problema de salud estaba teniendo. Tenía presión alta. El tema es que en estos días, con el frío que hizo, se vivió una situación a la que no estamos acostumbrados con el clima. Es un lugar de campo. Tengo entendido que estaban por almorzar con su señora y en principio le dio un paro”, contó Lucero.

En ese momento- continuó- la mujer llamó al servicio médico y le pidió ayuda al vecino, pero no pudieron hacer nada. “Era una persona joven. No tenía hijos. Como todos nosotros los abogados, llevaba una vida sedentaria. Eso sí puedo decir, que no se ponía una zapatilla para hacer ejercicio, pero no mucho más. Era un gran amigo”, lamentó Lucero.

“Nos atendía el mismo médico. Estábamos medicados (por la presión alta). Esta cuestión evidentemente lo afectó sumado al clima. Eso seguramente lo afectó y llevó a ese desenlace. Esto es lo que me dijo la señora. Esperemos el informe de la autopsia y así poder comunicar lo que ocurrió con certeza”, añadió.

Lúquez acompañó a María Noguera durante la primera etapa del caso, cuando a Loan se lo buscaba perdido en el monte y la causa aún estaba en el fuero de instrucción. La noticia de la muerte del primer abogado de María se conoce horas después de que este lunes se confirmara que los siete detenidos por el caso del nene desaparecido en Corrientes ya tienen fecha para comparecer ante la Justicia en indagatoria.