El AMC demostró que se puede girar en la provincia del Chubut

En un trabajo bien coordinado por parte del Auto Moto Club se llevó a cabo el último sábado, y por segunda vez durante la pandemia por COVID-19, una prueba en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia con la presencia de 6 pilotos y sus respectivos equipos.

Respetando lo que dicta el decreto provincial número 1036, donde el artículo 18 indica que se "pueden realizar actividades deportivas en espacios abiertos o cerrados de manera individual o en duplas siempre que: no se trate de una actividad de contacto o que implique posible contacto, y que no se utilicen elementos de juego", el AMC se animó a organizar una prueba en este contexto, teniendo en cuenta que no incrementaba el riesgo sanitario y por eso habilitó el fin de semana las pruebas en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, lo que generó la alegría de todo el ambiente automovilístico en la provincia del Chubut.

El trabajo fue coordinado desde el ingreso al autódromo donde se realizó la inscripción y llenado de planillas en la secretaría del club en el ingreso al predio de manera rápida y ordenada, donde estuvo presente el doctor Viegas Custodio, para llevar adelante el control de salud. De ahí se procedió a la desinfección de todas las máquinas que ingresaron al autódromo, y los pilotos pudieron cumplieron con el primer paso del protocolo sanitario, para luego ubicarse cada dos boxes para mantener la distancia entre pilotos.

Los pilotos, y sus equipos fueron citados cada 20 minutos para que puedan cumplir cada paso del protocolo sanitario. Se firmó una declaración jurada, se controló la temperatura con una doctora de Delta Salud, se les midió el oxígeno en sangre, la presión y una prueba de olfato.

Se les colocó una pulsera y luego los pilotos recibieron una charla de seguridad a cargo de Daniel Zucas, quien explicó los pasos a seguir una vez que ingresaban a la zona de boxes. Ningún piloto ni concurrente pudo salir ni interactuar con el resto de los presentes.

Las pruebas se llevaron a cabo de 13 a 16 y se realizaron cuatro tandas de 15 minutos cada. Los pilotos que pudieron girar fueron Rodrigo Dilorenzi y Renzo Blotta (Monomarca Gol), César Pizzonia y Rubén Pires (TC Austral), Bruno Vargas y Arian Gómez (TP 1100cc).

Los pilotos cumplieron con el uso del barbijo a lo largo de toda la jornada, y respetaron el distanciamiento entre ellos, y lo más importante es que con estas pruebas no se aumentó ningún riesgo de contagio porque los acompañantes de los pilotos son los mecánicos que trabajan con ellos a diario en los talleres.

El balance de las pruebas fue positivo, y los presentes se fueron contentos y satisfechos por lo vivido. El AMC elevó un informe a Comodoro Deportes con lo acontecido para que ellos evalúen lo ocurrido.

El grupo de trabajo del Auto Moto Club que preside Pablo Pires estuvo integrado Daniel Zucas, Bruno Bozzini, Juan Corchuelo, José García, el doctor Viegas Custodio y Vianney Acosta.

Desde el Auto Moto Club ya se evalúa una nueva prueba en el barrio Industrial teniendo en cuenta los buenos resultados de este evento que dejó conformes a todos.

Cabe destacar que este amplio informe salió publicado este martes en el facebook oficial del Auto Moto Club CR.