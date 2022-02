El ataque del camionero fue en el barrio Pueyrredón

Eran las 5:22 del domingo último cuando Dalma, su actual pareja y unos amigos frenaron frente al multirrubro que funciona sobre las avenidas Chile y Constituyentes, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia. En ese instante detuvo la marcha el conductor de un camión remolque que se ubicó delante del auto y dio marchas atrás en forma rauda para embestir al vehículo menor.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, uno de los ocupantes del auto que había descendido, salió despedido unos metros y salvó su vida de milagro.

La propia víctima viralizó este miércoles el video en las redes sociales y exige respuestas judiciales. Teme por la vida de ella, la de su hijo, su actual pareja y familiares.

La denuncia de ese ataque fue realizada el mismo domingo ante la Comisaría de la Mujer y el trámite llegó este miércoles a la Fiscalía que se encuentra al frente del caso.

Además de la propia sobreviviente del ataque protagonizado por el conductor del camión -quien sería su expareja-, este miércoles también se manifestó en el mismo sentido la madre de la actual pareja de Dalma, Claudia Catalán.

La mujer posteó en su cuenta de Facebook que “el domingo a la madrugada mi hijo Ignacio Pacheco, junto a mi nuera Dalma Levicoy, y sus amigos, sufrieron un hecho de violencia extremo al que yo caratulo como un intento de homicidio por parte de Ariel Almonacid. Hoy este personaje, hijo del dueño del Corralón 20 de Julio, ubicado en el barrio Los Tres Pinos, sigue amenazando con total impunidad la vida de Ignacio, Dalma y el pequeño”.

Ante ello, “yo exijo a la Juzgado de Familia, a cargo de la Dra. Guillermina Sosa, que tome estrictas cartas en este asunto, que la situación vivida el día domingo, más las amenazas de que balearán la casa donde hoy reside mi familia, es para tomar medidas urgentes”.

Para Catalán, “cada estamento de seguridad y judicial están informados...espero que las medidas sean tomadas con la seriedad que se merece. Exijo Justicia y que este intento que Ariel Almonacid, hijo de los dueños del corralón, hermano y cuñado de los dueños de Barket… cada persona que lo ampara; sepan que no me quedaré con los brazos cruzados. Y si algo le sucede a mi hijo, a Dalma o al pequeño...ustedes serán los primeros en la fila para enfrentar la Justicia. Está más que claro que no son la familia Ingalls, espero que la Justicia actúe, Familia, Penal, Civil”.