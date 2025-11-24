El audio de Cristina en Corrientes: "La Argentina está liquidada"

Con críticas al Gobierno, la exmandataria reapareció con un mensaje que reprodujeron en un Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries.

La expresidenta Cristina Kirchner se hizo presente a través de un mensaje en el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries, realizado este fin de semana en Corrientes.

Desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, la exmandataria envió palabras al acto denominado “Plaza Cristina Libre”, donde criticó duramente el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

En su mensaje, la expresidenta argumentó que su situación judicial trasciende su caso personal. “La libertad no es solo caminar por la calle: es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad”, sostuvo, en el primer Encuentro Plurinacional que se realiza estando ella detenida.

Cristina fue más allá y definió su situación legal como un reflejo de la crisis nacional. Afirmó que su situación judicial “es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico”.

Apelando a la épica colectiva de "El Eternauta", Cristina planteó que revertir ese escenario de liquidación dependerá de “convencer al resto de los argentinos de que se merecen una vida mejor”.

El reclamo por la libertad de la exmandataria fue uno de los ejes del Encuentro, que reunió a organizaciones políticas, sindicales y referentas, y donde se había subrayado previamente que “no hay democracia con proscripción”.